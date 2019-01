Schweiz

Gefälschte Plakate von Easyjet in Zürich aufgetaucht



Jetzt grassiert das mysteriöse Easyjet-Plakat auch in Zürich

Da will jemand der Billig-Airline Easyjet tüchtig eins auswischen. Nach Bern sind die gefakten und mit etlichen Rechtschreibefehlern gespickten Werbeplakate von Easyjet auch in Zürich aufgetaucht. Dies am Helvetiaplatz und im HB.

Irgendwer bricht in der Schweiz in Bern und jetzt auch Zürich diese Plakatdinger auf, um gefälschte #Easyjet Plakate auszustellen. Das hing gestern im Bahnhof, richtig hingeschaut hat fast niemand. @watson_news wisst ihr da mittlerweile mehr? pic.twitter.com/BCrshYEmAE — Aurea (@Aurea_1987) January 11, 2019

Wie in der Bundesstadt haben Aktivisten auch in Zürich verglaste Plakatkästen aufgebrochen und die Fake-Plakate platziert. «Es braucht jedoch schon viel Dreistigkeit, einen solchen Fall von Vandalismus in einem belebten Teil der Stadt zu vollziehen», sagte eine Sprecherin der Plakatgesellschaft Clear Channel zur NZZ.

Wie viele Plakate insgesamt betroffen sind, ist wie die Urheberschaft nicht bekannt.

Weisst du, welche Gruppe hinter der Aktion steckt? Dann schreibe uns ein Mail: redaktion@watson.ch

Das sagt Easyjet zum Fake «Wir haben diese gefälschte Werbekampagne zur Kenntnis genommen, die umgehend entfernt wurde. Easyjet ist eine verantwortungsbewusste Fluggesellschaft, die Nachhaltigkeit ernst nimmt und in neueste Technologien sowie einen effizienten Betrieb investiert.»

(amü)

