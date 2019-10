Schweiz

SBB: Gutschein-Aktion für Speisewagen wirft Fragen auf



bild: watson/userinput

Die SBB verteilen gerade tausende Gutscheine – nur weiss niemand, warum 🤫

SBB-Mitarbeiter ziehen noch bis Ende Oktober durch die Zugs­ab­teile und verschenken tausende Gutscheine. Die Werbeaktion wirft bei den Passagieren Fragen auf. Nun reagieren die SBB.

Pendler können derzeit ihr frühmorgendliches Glück kaum fassen: In den vergangenen Tagen streiften etwa auf der Strecke Bern-Zürich SBB-Mitarbeiter durch die Zugsabteile und verteilten den Passagieren 5-Franken-Gutscheine (1. Klasse: 10 Franken). Nicht einmal, nicht zweimal: Ein watson-User ergatterte so auf ein und demselben Frühzug innert fünf Werkstagen Speisewagengutscheine im Wert von 25 Franken.

Der Gutschein-Verteilaktion macht einige Passagiere stutzig. Denn die SBB-Angestellten sagten den Pendlern weder warum sie den Bon erhalten noch legten sie Werbeflyer bei. So fragte sich manch schlaftrunkender Passagier, was denn mit seinem Zug los ist. Denn mit so genannten Railbons besänftigen die SBB normalerweise Pendlerinnen und Pendler bei grossen Verspätungen.

«Wenn man Gutscheine verteilt, sollte man den Passagieren sagen, weshalb. Ansonsten ist es gut gemeinte Aktion, die nichts bringt.»

«Wenn man Gutscheine verteilt, sollte man den Passagieren sagen, weshalb. Ansonsten ist es gut gemeinte Aktion, die nichts bringt», sagt Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn.

Bild: KEYSTONE

Auf Anfrage bringen die SBB Licht ins Dunkel: Die Gutscheine würden noch bis am 31. Oktober in verschiedensten Zügen ab Basel, Zürich, Bern, Genf, St. Gallen und Chur an die Passagiere ausgehändigt. Ob «Happy Monday »oder «Happy hour»: Die Aktion sei auf verschiedene andere Spezialangebote in den Speisewagen abgestimmt, mit denen man sich bei den Kunden bedanken wolle. SBB-Sprecher Martin Meier gelobt Besserung bei der Information der Pendler: «Das Briefing der Mitarbeitenden der Verteilaktion wurde inzwischen verbessert.» Die Realität sieht anders aus: Auch am Dienstag werden die Gutscheine den Reisenden in die Hand gedrückt, ohne den Sinn und Zweck der Aktion zu erklären.

Insgesamt dürften die SBB auf diesem Weg bis Ende Oktober zigtausende Gutscheine an die Reisenden verteilen. Wie gross das Budget für diese Werbeaktion ist, geben die SBB nicht bekannt.

Der watson-User hat seine Gutscheine inzwischen in den Speisewagen eingelöst: «Das reicht gleich für mehrere Gratis-Bier.»

