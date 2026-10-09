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Die Schweiz übt mit der EU den Ernstfall nach einem Erdbeben

Video: watson/Emanuella Kälin

Warum in Genf gerade EU-Rettungskräfte zusammen mit der Schweizer Armee üben

Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit mit der EU im Katastrophenfall? Das probten die Schweizer Armee und der Zivilschutz gemeinsam mit europäischen Partnern bei der Übung EU Modex Switzerland 2026.
09.10.2026, 15:0109.10.2026, 15:01
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Bei einer dreitägigen Übung in Genf und Payerne trainieren die Schweizer Armee, der Zivilschutz und europäische Katastrophen-Einsatz-Teams den Ernstfall nach einem schweren Erdbeben. Dabei stehen die Rettung von Verschütteten und die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg im Mittelpunkt. Rund 500 Personen wirken an der Übung mit – 250 davon aus dem Ausland.

Es ist das erste Mal, dass die Schweiz eine solche Übung im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus (UCPM) durchführt. Dieser unterstützt Länder, wenn ihre eigenen Kapazitäten in einer Krise nicht ausreichen. Zuletzt erhielt die Schweiz über diesen Mechanismus Unterstützung von europäischen Rettungsteams nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana.

Die Schweiz möchte dem EU-Katastrophenschutzmechanismus ebenfalls beitreten. Im Jahr 2027 sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Ein Beitritt wäre dann ab 2028 möglich.

Wie wahrscheinlich ein solches Erdbeben-Szenario in der Schweiz ist und welche Herausforderungen die Katastrophenübung mit sich bringt, erfährst du im Video.

Video: watson/Emanuella Kälin

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