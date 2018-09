Schweiz

Videos

Schneider-Amanns lustigste Momente im Video



Langweilig? Nein, Schneider-Amanns war grossartig!

Bundesrat Johann Schneider-Ammann tritt per Ende Jahr zurück.

Die Schweiz verliert einen Chrampfer und Patron in der Landesregierung. Vermisst wird sicher auch sein Humor werden. Schneider-Ammanns Videobotschaft am Tag der Kranken 2016 wurde zu einem viralen-Hit. Auch sonstige kuriose Auftritte des FDP-Bundesrates werden in lustiger Erinnerung bleiben:

Video: watson/nico franzoni

Johann Schneider-Ammann – ein kurzer Rückblick

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter