Schweiz

Videos

Satire-Video: Jetzt spricht der Selbstbestimmer



Exklusiv: Jetzt spricht der Selbstbestimmer

Präsentiert von

team watson, gilles tschudi

Man kann von der «Selbstbestimmungs»-Initiative politisch und in rechtlicher Hinsicht halten, was man will. Für eine bestimmte kleine Bevölkerungsgruppe ist sie jedoch die Nonplus-Ultra-Lifestyle-Initiative: Für die Prepper. Für all diejenigen also, die sich auf ein selbstversorgtes Leben im abgeschotteten Bunker vorbereiten. Die ausgerüstet sind für den Krisenfall, in dem sämtliche Infrastruktur zerstört, jeder Kontakt zur Aussenwelt eine potentielle Bedrohung und sich jeder selbst der Nächste ist.

Die Prepper sind die intellektuelle Avantgarde der Selbstbestimmer. Einer von ihnen hat exklusiv für uns seinen Bunker geöffnet und zeigt uns seine Vorratskammer.

Video: watson

Deine Stimme zählt! Am 25. November stimmt die Schweiz über die «Selbstbestimmungs»-Initiative (SBI) ab. Die Kernfrage: Soll Schweizer Recht immer absoluten Vorrang haben? Auch dann, wenn wichtige internationale Verträge gekündigt oder sogar gebrochen werden müssen – beispielsweise die Bilateralen oder die Menschenrechtskonvention? Die SBI schadet unserem Rechtsstaat, unserer Demokratie und unserer Wirtschaft. Sie verdient ein klares NEIN. Mehr Infos: www.neinzursbi.ch

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter Abonniere unseren Newsletter