Das bedeutet Hip Hop den Frauenfeld-Besuchern



Wir haben Frauenfeld-Besucher gefragt, was ihnen Hip Hop bedeutet. Das sind ihre Antworten

Am Openair Frauenfeld ist Hip Hop Trumpf. Die Helden der heutigen Jugend heissen 187-Strassenbande, Kendrick Lamar, etc. Was aber genau macht die Faszination Hip Hop aus? Wir haben am Openair Frauenfeld nachgefragt:

Das bedeutet Hip Hop den Frauenfeld-Besuchern Video: watson/nico franzoni

Und Leo findet: «Hip Hop bringt uns sprachlich weiter» Video: watson/Leo Helfenberger, Emily Engkent

