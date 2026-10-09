Video: watson/Elena Maria Müller

«Wenn dir etwas peinlich ist, musst du nicht auf die Bühne» – Stubete Gäng im Interview

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Mit Songs wie «Petra Sturzenegger» oder «Göschene Airolo» feiern sie grosse Erfolge: Die Brüder Aurel und Moritz Hassler bilden gemeinsam mit ihrem Vater Hans, dem Onkel Claudio Hassler, sowie Oliver Herzog und Simon Britschgi die «Stubete Gäng.»

Am Freitag, 9. Oktober, erscheint das fünfte Album der Örbn-Ländlr-Musiker. Also noch vor «GTA 6». Es trägt den Titel «Hände höch» und ist zumindest teilweise vom Videospiel inspiriert.

Ende Oktober spielen sie die Songs auf dem neuen Album live, dann starten sie nämlich mit ihrer «Samichlaus Tour». Aurel und Moritz waren bei uns im watson-Studio und verrieten uns, wer der bessere Bruder ist, was ihnen peinlich ist, und ob sie lieber auf Tour als im Studio sind.

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