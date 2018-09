Schweiz

Videos

Der grösste Lacher von Doris Leuthard als Bundesrätin



bild: Printscreen youtube

«Das ist wirklich absurd!» – Das war der grösste Lacher von Doris Leuthard

Heitere Momente erlebte Doris Leuthard im Bundeshaus. Ein denkwürdiger ereignete sich dabei 2010 während einer Fragestunde des Bundesrats. Auf eine Frage des damaligen SVP-Nationalrats Ernst Schibli zum Thema Pferdeprüfungen antwortete sie: «Das ist wirklich absurd» – und lachte sich danach kaputt.

Die ungewöhnliche Szene im Nationalratssaal bescherte ihr damals sogar eine Nominierung für den ersten Swiss Humor Award.

Der Lacher und weitere Höhepunkte von Leuthard im Video: Video: nico franzoni

Es war nicht der einzige Auftritt, der in Erinnerung blieb. Doris Leuthard sorgte während ihrer Amtszeit immer wieder für Aufsehen. Nicht zuletzt wegen ihrer Kleiderwahl. Bei der Eröffnung des Gotthardtunnels 2016 beispielsweise trat sie in einem «Loch-Kleid» auf.

Bild: POOL KEYSTONE

Seit 12 Jahren im Bundesrat

Leuthard war am 14. Juni 2006 in den Bundesrat gewählt worden, als Nachfolgerin von Joseph Deiss. Zuvor hatte sie die Parteileitung innegehabt und der CVP ein neues Image verliehen. In der Landesregierung sass Leuthard, die im Frühjahr 55 Jahre alt wurde, über zwölf Jahre lang. Zunächst amtete sie als Wirtschaftsministerin, ab Herbst 2010 stand sie dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vor.

Zu ihren wichtigsten Geschäften gehörte die Energiestrategie.In den vergangenen Jahren war Leuthard das amtsälteste Regierungsmitglied. Dass die laufende Legislatur ihre letzte sein würde, stand schon länger fest. Leuthard hatte vergangenes Jahr angekündigt, spätestens im Herbst 2019 zurückzutreten. (amü/sda)

Die lustigsten Auftritte von Bundesrat Schneider-Amman Video: watson/nico franzoni

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter