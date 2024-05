Pro-Palästina-Demo an der Universität Zürich watson berichtet live vor Ort. Video: watson/larissa erni

So wird die UZH von Pro-Palästina-Protestierenden besetzt

Mehr «Schweiz»

Die Palästina-Proteste haben nun die Universität Zürich erreicht: Das Hauptgebäude sei besetzt, schrieb die Gruppe «Students for Palestine» in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

watson ist live vor Ort.

Die Palästina-Proteste haben nun die Universität Zürich erreicht. bild: watson

In einer Mitteilung heisst es:

«Wir schliessen uns hiermit der internationalen, friedlichen Solidaritätsbewegung mit Palästina an.»

Wie an anderen Hochschulen fordern die Protestierenden eine klare Positionierung ihrer Uni: Die Universität Zürich habe die Pflicht, das Schweigen über Menschenrechtsverletzungen zu brechen. Im Weiteren verlangen sie einen akademischen Boykott von israelischen Institutionen und Unternehmen, «welche in irgendeiner Form an dem Genozid beteiligt sind».

Die Besetzerinnen und Besetzer wollen gemäss ihrer Mitteilung so lange bleiben, bis ihre Forderungen gehört und akzeptiert worden seien. (lae/cst/sda)