Coronvirus: Ein grosses Danke!



Danke!

Die Schweiz, ein zweigeteiltes Land. Während die einen zum Nichtstun verdammt sind, leisten andere Übermenschliches, um die Gesellschaft am Laufen zu halten.



Egal ob Ärztinnen und Pflegende in den Spitälern, den tapferen Menschen in den Bundesämtern und Kantonsverwaltungen, Spitex-Pflegende, Kita-Mitarbeitende, Regalauffüllende in den Supermärkten, Päcklipacker in den Lagern der Onlineshops, die Mannen in den LKW und die Frauen in den Lieferwagen, die, die zu ihren Nachbarn schauen und den Senioren Essen bringen, den AdAs, jene, die spontane Onlineunterhaltung für Kinder organisieren, und alle, die irgendwie zu uns schauen …

… ihnen allen sagen wir: Danke! Merci! Grazie! Grazia! Hvala! Faleminderit! Gracias! Obrigada! Tesekkur ederim! Efcharistó! Thank you! Kop khun! Köszönöm! Dziękuję! Děkuji! Spasibo! Kiitos! Moteshakeram! Takk! Shokran!



Video: watson/lha

