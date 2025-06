Unterführung des Bahnhofs von Chavornay VD überflutet

In Chavornay VD ist am frühen Montagabend nach einem heftigen Gewitter die Unterführung des Bahnhofs überflutet worden. In den Stunden danach normalisierte sich die Lage nach Polizeiangaben.

Laut einem Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei kam es kurz nach 18.00 Uhr zu der Überschwemmung. Die Feuerwehr habe das Wasser abgepumpt. Im Bahnverkehr entstanden laut SBB Verspätungen von rund zehn Minuten.

Wie andernorts in der Schweiz regnete es in der Region sehr stark, in Orbe VD hagelte es. Zum Teil wurden Schachtdeckel durch das viele Wasser angehoben. Das Ausmass der Sachschäden war laut Polizei zunächst unklar. (sda)