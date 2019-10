Schweiz

Wahlen 2016: Jungpolitiker erklären dem achtjährigen Jayden ihr Wahlprogramm



bild: watson

JCVP-Präsidentin erklärt Jayden (8) ihre Politik – und er fordert mehr Fussball

Wenn Politikerinnen und Politiker diskutieren, kann es schnell verwirrend werden. Für einmal nicht: JCVP-Präsidentin Sarah Bünter erklärt dem 8-jährigen Jayden ihr Wahlprogramm.

Die frisch gebackene Präsidentin der jungen CVP Sarah Bünter kandidiert für den Nationalrat und verteidigt im Wahlkampf ihre politischen Anliegen sonst auf Podien oder in Streitgesprächen. Nun erklärt sie dem 8-jährigen Jayden ihr Wahlprogramm. Politik kinderleicht gemacht, sozusagen.

«Wenn dein ‹Gspändli› in der Schule nur Mathe will und du nur Sprachen, würde die junge CVP zwischen euch verhandeln», so erklärt die 26-Jährige die Rolle ihrer Partei. Ganz verständlich konnte sie es Jayden erst beim zweiten Anlauf machen.

Video: watson/nico franzoni, jara helmi, linda beciri

Jungpolitiker und Jayden An den Nationalratswahlen am 20. Oktober 2019 wollen die Jungparteien Bundesbern erobern. Fünf Jungpolitiker erklären bei watson dem noch jüngeren achtjährigen Jayden ihr Wahlprogramm. Anna Rosenwasser (Juso), Luzian Franzini (Junge Grüne), Sarah Bünter (JCVP), Mike Egger (SVP) und Andri Silberschmidt (Jungfreisinnige) versuchen, ihre politische Inhalte möglichst kinderfreundlich verständlich zu machen.

