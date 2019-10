Schweiz

Wahlen 2019

Ständerat: Alles über den zweiten Wahlgang in 14 Kantonen



Wermuth weg vom Fenster, Showdown in Bern – alles zu den offenen Ständeratsrennen Bild: KEYSTONE

Die Schweiz hat gewählt – doch das neue Parlament ist noch nicht vollständig. In 14 Kantonen kommt es zu zweiten Wahlgängen für den Ständerat. Die Rennen um die noch offenen 22 Sitze versprechen viel Spannung.

Die Übersichtskarte zum Ständerat Bild: watson

Mit Material der Nachrichtenagentur Keystone_SDA.

Aargau

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Thierry Burkart (FDP): 82'515 Stimmen

82'515 Stimmen Hansjörg Knecht (SVP): 72'574 Stimmen

72'574 Stimmen Cédric Wermuth (SP): 55'274 Stimmen

55'274 Stimmen Ruth Müri (Grüne): 40’560 Stimmen

40’560 Stimmen Marianne Binder (CVP): 36'700 Stimmen

36'700 Stimmen Beat Flach (GLP): 23'158 Stimmen

23'158 Stimmen Maya Bally (BDP): 21'706 Stimmen

21'706 Stimmen Roland Frauchiger (EVP): 9'784 Stimmen

Im ersten Wahlgang für die zwei freien Ständeratssitze hatte kein Kandidierender das absolute Mehr geschafft. Das Feld führten Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP) an. Burkart und Knecht treten zum zweiten Wahlgang an. SP-Nationalrat Cédric Wermuth erhielt mehr als 16'000 Stimmen weniger als Knecht und landete damit auf dem dritten Platz.

Am Dienstagnachmittag gab Wermuth bekannt, sich für den zweiten Wahlgang zugunsten der Kandidatin der Grünen, Ruth Müri, zurückzuziehen. Diese war auf dem vierten Platz gelandet, vor Neon-Nationalrätin Marianne Binder (CVP). Die CVP entscheidet sich am Dienstagabend, ob Binder erneut antritt. Chancenlos blieben der wiedergewählte GLP-Nationalrat Beat Flach, BDP-Grossrätin Maya Bally und EVP-Grossrat Roland Frauchiger, die alle nicht mehr antreten werden.

Der Rückzug von SP-Mann Wermuth zugunsten der grünen Kandidatin Müri steht im Zusammenhang mit den Ersatzwahlen für einen Sitz im Aargauer Regierungsrat, wo es ebenfalls zu einem zweiten Wahlgang kommt. Dort wollen die Grünen nun im zweiten Wahlgang SP-Kandidatin Yvonne Feri unterstützen und so einen rein männlichen Regierungsrat verhindern.

Für den Ständeratswahlkampf dürfte das Manöver wenig ändern. FDP-Kandidat Thierry Burkart dürfte im zweiten Wahlgang problemlos gewählt werden. Auch Hansjörg Knecht von der SVP dürfte am 24. November in die kleine Kammer gewählt werden. Er kann sich auf die grössere Wählerbasis abstützen als die Kandidaturen aus dem linken Lager – auch wenn sie nun Müri und nicht Wermuth heisst.

Damit dürfte eintreten, was aus Sicht der Linken zu befürchten war: Mit dem Rücktritt der am rechten Flügel ihrer Partei und bis weit ins bürgerliche Lager populären SP-Ständerätin Pascale Bruderer wandert der zweite Aargauer Ständeratssitz nach acht Jahren wohl wieder ins Bürgerliche Lager über.

Zweiter Wahlgang: 24. November.

Baselland

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Daniela Schneeberger (FDP) : 26'536 Stimmen

: 26'536 Stimmen Maya Graf (Grüne): 22'986 Stimmen

22'986 Stimmen Erich Nussbaumer (SP): 22'519 Stimmen

22'519 Stimmen Elisabeth Augstburger (EVP): 3'209 Stimmen

Im Baselbiet kommt es im zweiten Wahlgang zum Zweikampf zwischen FDP-Frau Daniela Schneeberger und Maya Graf von den Grünen – mit Vorteil für Graf. SP-Kandidat Erich Nussbaumer machte sein Versprechen war, im Falle eines schlechteren Abschneidens seine Kandidatur zugunsten von Graf zurückzuziehen. Auch die EVP-Kandidatin hat tritt im zweiten Wahlgang nicht an und hat sich für Maya Graf ausgesprochen.

Deshalb dürfte die Grüne ihren Rückstand aus dem ersten Wahlgang von rund 3'500 Stimmen aus dem ersten Wahlgang wettmachen und den Sitz des zurückgetretenen Claude Janiak (SP) im rot-grünen Lager halten.

Zweiter Wahlgang: 24. November.

Bern

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Hans Stöckli (SP, bisher): 122'263 Stimmen

122'263 Stimmen Regula Rytz (Grüne): 119'960 Stimmen

119'960 Stimmen Werner Salzmann (SVP): 119'630 Stimmen

119'630 Stimmen Beatrice Simone (BDP): 82'283 Stimmen

82'283 Stimmen Christa Markwalder (FDP): 61'904 Stimmen

61'904 Stimmen Kathrin Bertschy (GLP): 48'076 Stimmen

48'076 Stimmen Marianne Streiff (EVP): 24'139 Stimmen

Im zweitgrössten Kanton der Schweiz kommt es zum grossen Showdown zwischen Bürgerlichen und Rotgrünen. Die Grünliberale Kathrin Bertschy und EVP-Kandidatin Marianne Streiff ziehen sich zurück. Rotgrün tritt mit dem Bisherigen Hans Stöckli (SP) und mit der Parteichefin der Grünen, Regula Rytz, an. Die beiden belegten am Sonntag im ersten Wahlgang die Spitzenplätze, verpassten aber wie alle anderen das absolute Mehr.

Die bürgerlichen Parteien setzen auf Werner Salzmann (SVP), der nur hauchdünn hinter Rytz auf Rang 3 kam, und auf Christa Markwalder (FDP), mit klarem Abstand auf Platz 5 landete. Aus dem Rennen ist Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP), die den 4. Platz belegt hatte. SVP-Kandidat Werner Salzmann verhehlte am Dienstag nicht, dass Freisinn und SVP sanften Druck auf Simon ausübten: «Wir haben ihr das ans Herz gelegt.» Simon selber verzichtet auch auf das am Sonntag errungene Nationalratsmandat. Wäre Simon ins Bundeshaus gewechselt, hätte sie ihr Amt als Regierungsrätin niederlegen müssen. Dann wäre es zu einer Ersatzwahl gekommen. Die Bürgerlichen mussten um ihre erst 2016 errungene Mehrheit in der Kantonsregierung fürchten.

Der zweite Wahlgang in Bern verspricht viel Spannung. SP und Grüne hoffen darauf, den Schwung aus dem ersten Wahlgang mitzunehmen. Das geeinte bürgerliche Lager gelingt will eine rotgrüne Doppelvertretung unbedingt verhindern. Eine Wahl von Christa Markwalder scheint unwahrscheinlich. Werner Salzmann, Regula Rytz und Hans Stöckli hingegen dürfen sich alle Chancen ausrechnen. Während SP-Mann Hans Stöckli zwar mit dem Bisherigen-Bonus starten kann, ist es nicht vollständig auszuschliessen, dass er in Zeiten von Grünrutsch und Frauenwahl von Rytz geschlagen wird. Im für ihn ungünstigsten Fall landet er dabei auch noch hinter SVP-Mann Salzmann und wird abgewählt.

Zweiter Wahlgang: 24. November.

Freiburg

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Christian Levrat (SP, bisher): 36'958 Stimmen

36'958 Stimmen Beat Vonlanthen (CVP, bisher): 23'316 Stimmen

23'316 Stimmen Johanna Gapany (FDP): 19'534 Stimmen

19'534 Stimmen Pierre-André Page (SVP): 18'497 Stimmen

18'497 Stimmen Gerhard Andrey (Grüne): 16'171 Stimmen

SP-Parteipräsident Christian Levrat verpasste das absolute Mehr im ersten Wahlgang zwar. Sein Vorsprung war aber dermassen gross, dass er die Wiederwahl in der zweiten Runde problemlos schaffen dürfte. Seiner Sache etwas weniger sicher sein kann sich der bisherige CVP-Mann Beat Vonlanthen – auch wenn er seinen Sitz am Ende behalten dürfte. Er machte ein überraschend schwaches Resultat und lag nur rund 4'000 Stimmen vor FDP-Kandidatin Johanna Gapany.

Die FDP hat am Dienstag entschieden, mit Gapany auch in der zweiten Runde anzutreten. Der in den Nationalrat gewählte Grüne Gerhard Andrey hingegen hat seinen Rückzug bekanntgegeben. Die SVP entscheidet am Dienstagabend, ob Nationalrat Pierre-André Page nochmals antritt oder nicht.

Zweiter Wahlgang: 10. November.

Genf

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Lisa Mazzone (Grüne): 41'757 Stimmen

41'757 Stimmen Carlo Sommaruga (SP): 38'344 Stimmen

38'344 Stimmen Hugues Hitlpold (FDP): 23'424 Stimmen

23'424 Stimmen Béatrice Hirsch (CVP): 21'716 Stimmen

21'716 Stimmen Céline Amaudruz (SVP): 20'267 Stimmen

20'267 Stimmen François Bärtschi (MCG): 11'051 Stimmen

Über Genf brach die grüne Welle mit einer Kraft wie kaum anderswo in der Schweiz: Die Grünen legten um 13 Prozentpunkte beim Wähleranteil und wurden stärkste Partei des Kantons. Wie auch die Grünliberalen gewannen sie einen Nationalratssitz hinzu. Und bei den Ständeratswahlen schwang die populäre grüne Nationalrätin Lisa Mazzone obenauf, gefolgt von ihrem SP-Allianzpartner Carlo Sommaruga. Mit deutlichem Abstand von 15'000 Stimmen auf den zweitplatzierten Sommaruga folgte FDP-Nationalrat Hugues Hiltpold.

Alles andere als ein Durchmarsch des rot-grünen Tickets Mazzone / Sommaruga im zweiten Wahlgang würde überraschen. Das bürgerliche Lager tritt nicht geeint auf: Nebst Hiltpold wollen es auch CVP-Kandidatin Béatrice Hirsch und SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz in der zweiten Runde nochmals wissen.

Zweiter Wahlgang: 10. November.

Luzern

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Damian Müller (FDP, bisher): 65'784 Stimmen (gewählt)

65'784 Stimmen (gewählt) Andrea Gmür (CVP): 54'861 Stimmen

54'861 Stimmen Franz Grüter (SVP): 38'358 Stimmen

38'358 Stimmen Monique Frey (Grüne): 38'358 Stimmen

38'358 Stimmen David Roth (SP): 29'668 Stimmen

29'668 Stimmen Michèle Graber GLP: 9'334 Stimmen

In Luzern schaffte der bisherige FDP-Ständerat Damian Müller die hohe Hürde des absoluten Mehrs bereits im ersten Wahlgang. Hinter ihm landete Nationalrätin Andrea Gmür, die den Sitz ihrer Partei verteidigen will. Mit doch relativ grossem Abstand auf Gmür auf dem dritten Rang kam SVP-Nationalrat Franz Grüter, der eine aufwändige und teure Wahlkampagne geführt hatte.

Noch ist nicht ganz klar, ob es in Luzern überhaupt zu einem zweiten Wahlgang kommt, wie die Luzerner Zeitung berichtet. Denn SVP-Kandidat Grüter kann sich nur dann realistische Chancen ausrechnen, noch an Gmür vorbeizuziehen, falls das linke Lager ebenfalls für den zweiten Wahlgang antritt. Für den Fall dass die Linke das tut, dürfte sie sich wohl auf die Kandidatur der Grünen Moniqe Frey einigen, die das besten Ergebnis aller Kandidaten von SP, Grünen und GLP erzielt hat.

Verzichtet Rot-Grün auf eine Kandidatur, könnte Christdemokratin Andrea Gmür sowohl mit den Stimmen der mit der CVP verbündeten FDP rechnen als auch von links. Für diesen Fall wäre SVP-Mann Grüter wohl chancenlos – und würde wohl verzichten: «Ich bin bereit anzutreten, wenn meine Partei dahinter steht. Verzichtet die Linke, wäre es wohl klüger, unsere Kräfte zu schonen», sagte er am Dienstag der Luzerner Zeitung. Die meisten Luzerner Parteien beraten am Dienstagabend über ihre Strategie, die Grünen treffen sich am Mittwoch.

Zweiter Wahlgang: 17. November.

Schwyz

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Alex Kuprecht (SVP, bisher): 24'695 Stimmen (gewählt)

24'695 Stimmen (gewählt) Pirmin Schwander (SVP): 21'340

21'340 Othmar Reichmuth (CVP): 21'234

21'234 Kaspar Michel (FDP): 15'379

15'379 Michael Fuchs (SP): 11'672

Die SVP hat im Kanton Schwyz erst einen ihrer beiden Ständeratssitze im Trockenen. Der amtierende Alex Kuprecht (SVP) wurde für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Der zweiten Sitz, der mit dem Rücktritt von SVP-Ständerat Peter Föhn frei wurde ist noch nicht vergeben. SVP-Nationalrat Pirmin Schwander machte zwar mit 21'340 Stimmen das zweitbeste Ergebnis, blieb jedoch unter klar unter dem absoluten Mehr. Nur 106 Stimmen hinter ihm liegt Regierungsrat Othmar Reichmuth (CVP) mit 21'234 Stimmen.

Deutlich zurück fand sich der FDP-Kandidat, Finanzdirektor Kaspar Michel (48), mit 15'379 Stimmen. Die FDP entscheidet am Dienstagabend über ihre Strategie für den zweiten Wahlgang. Allgemein wird mit einem Rückzug Michels gerechnet. Fraglich ist, ob die FDP zur Wahl von CVP-Kandidat Othmar Reichmuth aufruft. Das würde dessen Chancen im Zweikampf gegen Schwander erheblich verbessern.

Zweiter Wahlgang: 24. November.

Solothurn

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Pirmin Bischof (CVP, bisher): 42'234 Stimmen (gewählt)

42'234 Stimmen (gewählt) Roberto Zanetti (SP, bisher): 37'465 Stimmen

37'465 Stimmen Christian Imark (SVP): 24'460 Stimmen

24'460 Stimmen Felix Wettstein (Grüne): 19'794 Stimmen

19'794 Stimmen Stefan Nünlist (FDP): 17'942 Stimmen

Im Kampf um den noch offenen Solothurner Ständeratssitz kommt es am 17. November zu einem Zweikampf zwischen der SP und der SVP. Sowohl der Bisherige Roberto Zanetti (SP) als auch sein Herausforderer, Nationalrat Christian Imark (SVP), wurden am Montagabend von ihren Parteien noch einmal ins Rennen geschickt. Auch Christian Imark wurde am Montag von der SVP-Parteileitung noch einmal aufgestellt. Der SVP-Nationalrat machte beim ersten Wahlgang vom Sonntag rund 13'000 Stimmen weniger als Zanetti. 2015 war der Abstand zwischen SP-Mann Zanetti und seinem damaligen SVP-Herausforderer Walter Wobmann ähnlich gross. Zanetti schaffte die Wiederwahl im zweiten Wahlgang problemlos – das dürfte heuer nicht anders ein.

2015 war der Abstand zwischen SP-Mann Zanetti und seinem damaligen SVP-Herausforderer Walter Wobmann ähnlich gross. Zanetti schaffte die Wiederwahl im zweiten Wahlgang problemlos – das dürfte heuer nicht anders ein.

Offiziell ist FDP-Kandidat Stefan Nünlist zwar noch im Rennen. Der FDP-Parteipräsident erzielte allerdings im ersten Wahlgang am wenigsten Stimmen aller fünf Kandidaten. Über einen Rückzug seiner Kandidatur entscheidet die FDP Solothurn am Dienstagabend. Ein Rückzug von Nünlist ist wahrscheinlich.

Zweiter Wahlgang: 17. November.

Wahlen 2019: Das sind die Neuen in Bern

St.Gallen

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Benedikt Würth (CVP, bisher): 70'594 Stimmen

70'594 Stimmen Paul Rechsteiner (SP, bisher): 64'077 Stimmen

64'077 Stimmen Ronald Rino Büchel (SVP): 45'941

45'941 Marcel Dobler (FDP): 30'755

30'755 Franziska Ryser (Grüne): 27'660

27'660 Pietro Vernazza (GLP): 12'695

In St.Gallen verpasste der erst im Frühjahr als Nachfolger von Bundesrätin Karin Keller-Sutter gewählte CVP-Ständerat Benedikt Würth das absolute Mehr nur ganz knapp um rund 500 Stimmen. Er kann dem zweiten Wahlgang entspannt entgegen blicken.

Auch SP-Urgestein Paul Rechsteiner darf optimistisch in die Zukunft blicken. Er stand im ersten Wahlgang auf fast 45 Prozent aller Wahlzettel in St.Gallen. Ihm fehlten 7000 Stimmen zum absoluten Mehr.

Zwar halten SVP und FDP am Ziel der ungeteilten bürgerlichen Standesstimme fest. Doch Rechsteiner zu verdrängen, dürfte schwierig werden. Noch ist unsicher, ob sich die Parteien auf eine gemeinsame Kandidatur eignen können. Das Abschneiden im ersten Wahlgang spricht für Roland Rino Büchel (SVP), der FDP-Nationalrat Marcel Dobler (FDP) mit über 15 000 Stimmen distanzierte. Die beiden Parteien wollen am Donnerstag über ihre Strategie informieren.

Dies tun die St.Galler Grünen bereits am Dienstagabend. Es wird erwartet, dass sie ihre Kandidatin, Neo-Nationalrätin Franziska Ryser, zurückziehen, um Rechsteiners Wiederwahl nicht zu gefährden.

Zweiter Wahlgang: 17. November.

Tessin

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Filippo Lombardi (CVP, bisher): 34'318 Stimmen

34'318 Stimmen Marco Chiesa (SVP): 32'576 Stimmen

32'576 Stimmen Giovanni Merlini (FDP): 30'371 Stimmen

30'371 Stimmen Marina Carobbio (SP): 30'263 Stimmen

30'263 Stimmen Greta Gysin (Grüne): 22'012 Stimmen

22'012 Stimmen Battista Ghiggia (Lega): 20'546 Stimmen

Das Tessiner Polit-Urgestein Filippo Lombardi verpasste die Wiederwahl im ersten Wahlgang. Je nach Konstellation könnte ein zweiter Wahlgang für ihn ungemütlich werden, eine Abwahl ist trotzdem eher nicht zu erwarten.

Im linken Lager dürfte sich die frisch gewählte Nationalrätin Greta Gysin von den Grünen zugunsten von SP-Nationalrätin Marina Carobbio zurückziehen. So hofft die Linke, den bisher von der FDP gehaltenen Nationalratssitz zu verteidigen. Bei der Verteidigung des freisinnigen Sitzes fuhr Nationalrat Giovanni Merlini ein enttäuschendes Resultat ein. Er landete lediglich auf dem dritten Platz, hinter Lombardi und SVP-Mann Marco Chiesa.

Allgemein wird erwartet, dass die Lega ihren Kandidaten zugunsten der SVP zurückzieht. Dann käme es zum Vierkampf zwischen Lombardi, Merlini, Carobbio und Chiesa – mit offenem Ausgang bei leichten Vorteilen für Lombardi.

Zweiter Wahlgang: 17. November.

Waadt

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Adèle Thorens (Grüne): 72'416 Stimmen

72'416 Stimmen Ada Marra (SP): 71'997 Stimmen

71'997 Stimmen Olivier Français (FDP, bisher): 53'049 Stimmen

53'049 Stimmen Jacques Nicolet (SVP): 32'045 Stimmen

32'045 Stimmen Michaël Buffat (SVP): 29'639 Stimmen

29'639 Stimmen Isabelle Chevalley (GLP): 21'982 Stimmen

21'982 Stimmen François Pointet (GLP): 12'634 Stimmen

Auch im Kanton Waadt waren die Wahlen geprägt von der grünen Welle: Die Grünen gewannen zwei Nationalratssitze dazu, die GLP einen. Bei den Ständeratsswahlen schwang sich Grünen-Nationalrätin Adèle Thorens an die Spitze, knapp vor ihrer Allianzpartnerin Ada Marra von der SP. Mit deutlichem Abstand auf Platz 3 folgt der bisherige FDP-Ständerat Olivier Français.

Alle anderen Kandidaten haben sich für den zweiten Wahlgang zurückgezogen. Die SVP ruft zur Wahl von Français auf, die äussere Linke unterstützt das rot-grüne Duo und die GLP empfiehlt sowohl den bisherigen FDP-Ständerat als auch die grüne Kandidatin zur Wahl.

Trotz dem deutlichen Vorsprung von fast 10 Prozent auf FDP-Mann Français wird der zweite Wahlgang für SP und Grüne kein Spaziergang. Sie haben sich im ersten Wahlgang wohl bei der Wählermobilisierung im oberen Bereich bewegt, deutliche Stimmenzugewinne auf den zweiten Wahlgang hin werden schwierig. Olivier Français hingegen dürfte Stimmen von der SVP und einem Teil der grünliberalen Wählern erhalten.

Bei den Wahlen 2015 war die Ausgangslage nach dem ersten Wahlgang eine ähnliche. Die damals amtierenden Ständeräte Geraldine Savary (SP) und Luc Recordon (Grüne) lagen auf den Plätzen 1 und 2, FDP-Kandidat OIivier Français mit 8 Prozent Rückstand auf Rang 3. Beim zweiten Wahlgang fing er Recordon ab und schnappte sich den Sitz der Grünen. Entscheidend wird auch dieses Mal die Mobilisierung sein.

Zweiter Wahlgang: 10. November.

Wallis

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Beat Rieder (CVP, bisher): 45'678

45'678 Marianne Maret (CVP): 39'660

39'660 Mathias Reynard (SP): 36'323

36'323 Philippe Nantermod (FDP): 25'727

25'727 Brigitte Wolf (Grüne): 24'799

24'799 Cyrille Fauchère (SVP): 16'652

16'652 Michael Kreuzer (SVP): 15'359

Die Walliser Stimmberechtigten haben am im zweiten Wahlgang für den Ständerat die Wahl unter fünf Kandidierenden, drei Männern und zwei Frauen. Die CVP und Links-grün präsentieren je ein Zweierpaket, die SVP kämpft alleine um einen Sitz im Stöckli. Am Wahlsonntag hatte keiner der acht Kandidatinnen und Kandidaten das absolute Mehr erreicht.

Für die CVP steigen erneut der amtierende Oberwalliser Ständerat Beat Rieder und Grossrätin Marianne Maret ins Rennen. Mathias Reynard (SP) und Brigitte Wolf (Grüne) heisst das linksgrüne Tandem. Für die SVP stellt sich Cyrille Fauchère erneut zur Wahl. Die FDP hat ihren Kandidaten Mathias Reynard zurückgezogen.

Beobachter gehen davon aus, dass zumindest einer der Walliser CVP-Sitze wanken könnte, folgte Reynard (SP) im ersten Wahlgang doch relativ dicht auf Maret (CVP). Zum ersten Mal seit 1857 könnte das Wallis mit einer Frau oder einem Nicht-CVP-Vertreter im Ständerat vertreten sein.

Maret kann auf die weiblichen Wählerinnen zählen, die eine reine Männervertretung aus dem Wallis im Eidgenössischen Parlament verhindern wollen – im Nationalrat wurden acht Walliser Männer und keine Frau gewählt. Für Reynard könnte sein sehr gutes Nationalratsresultat sprechen sowie der Umstand, dass seine Wahl die 162-jährige Hegemonie der CVP in der Walliser Ständeratsabordnung beenden würde. SVP-Kandidatin Fauchère dürfte chancenlos bleiben.

Zweiter Wahlgang: 3. November.

Zug

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Peter Hegglin (CVP, bisher): 19'909 Stimmen (gewählt)

19'909 Stimmen (gewählt) Matthias Michel (FDP): 16'852 Stimmen

16'852 Stimmen Heinz Tännler (SVP): 16'769 Stimmen

16'769 Stimmen Tabea Zimmermann (ALG): 8'200 Stimmen

8'200 Stimmen Barbara Gysel (SP): 7'898 Stimmen

Um den verbleibenden Ständeratssitz im Kanton Zug kommt es zu einem Dreikampf. Zum zweiten Wahlgang treten am 17. November FDP, SVP und ALG noch einmal an. Die FDP schickt Matthias Michel ins Rennen, der das absolute Mehr verpasst, aber das zweitbeste Resultat erzielt hatte. Die Partei zeigte sich überzeugt, dass der alt Regierungsrat im zweiten Anlauf gewählt wird. Heinz Tänner (SVP), der nur 83 Stimmen hinter Michel lag, tritt ebenfalls noch einmal an.

Eine Alternative zu den beiden bürgerlichen Kandidaten ist Tabea Zimmermann, die für die Alternative - die Grünen (ALG) noch einmal antritt. Sie hatte im ersten Wahlgang mit 8200 Stimmen allerdings nicht einmal die Hälfte der Stimmenzahl ihrer beiden Mitbewerber erreicht. Barbara Gysel (SP) sowie die abgeschlagenen Kandidaten der Kleinparteien treten nicht mehr an.

Der zweite Wahlgang in Zug dürfte auf ein knappes Rennen zwischen den bürgerlichen Kandidaten Heinz Tännler (SVP) und Matthias Michel (FDP) hinauslaufen. Ohne den Resultaten aus der Stadt Zug hätte Tännler im ersten Wahlgang die Nase vorne gehabt. Entscheiden dürfte vor allem die Mobilisierung. Mit der Kandidatur von Tabea Zimermann haben linke Wählerinnen und Wähler eine «eigene» Kandidatin. Dennoch dürften einige von ihnen ihre Stimme für FDP-Kandidat Michel abgeben, um einen Sitzgewinn von SVP-Mann Tännler zu verhindern.

Zweiter Wahlgang: 17. November

Zürich

Bild: KEYSTONE

Ergebnisse erster Wahlgang

Daniel Jositsch (SP, bisher): 216'679 Stimmen (gewählt)

216'679 Stimmen (gewählt) Ruedi Noser (FDP, bisher): 141'700 Stimmen

141'700 Stimmen Roger Köppel (SVP): 107'528 Stimmen

107'528 Stimmen Marionna Schlatter (Grüne): 95'142 Stimmen

95'142 Stimmen Tiana Angelina Moser (GLP): 80'450 Stimmen

80'450 Stimmen Nicole Barandun (CVP): 20'405 Stimmen

20'405 Stimmen Nik Gugger (EVP): 17'750 Stimmen

Wie bei seinem erstmaligen Antreten bei den Ständeratswahlen konnte sich SP-Mann Daniel Jositsch seinen Sitz in der kleinen Kammer bereits im ersten Wahlgang sichern. FDP-Ständerat Ruedi Noser machte deutlich weniger Stimmen, distanzierte SVP-Herausforderer Roger Köppel allerdings um über 30'000 Stimmen. Köppel schnitt schlechter ab als der SVP-Kandidat von 2015, Hans-Ueli Vogt.

Für den zweiten Wahlgang ist die Ausgangslage noch offen. Klar ist lediglich, dass Ruedi Noser sich seine Wiederwahl sichern will und dabei mindestens von der Grünen Marionna Schlatter herausgefordert wird. Die Kandidaten von GLP, CVP und EVP haben sich zurückgezogen. Ob Köppel nochmals antritt, ist noch offen. Der SVP-Vorstand wird am Donnerstag eine Empfehlung abgeben, entscheiden wird die SVP-Delegiertenversammlung am kommenden Dienstag.

Sollte es zu einem Dreikampf Noser-Köppel-Schlatter kommen, muss der bisherige FDP-Ständerat aufpassen, dass er nicht gegen die grüne Neo-Nationalrätin Schlatter den Kürzeren zieht. Es ist denkbar, dass sich die Stimmen der bürgerlichen Wähler zwischen Köppel und Noser aufsplitten, während das geschlossene links-grüne Lager mit Unterstützung aus der GLP Marionna Schlatter in den Ständerat wählt. Deshalb fordern einzelne bürgerliche Vertreter, Köppel solle sich zurückziehen.

Doch selbst bei bei einem Angriff von Köppel und Schlatter hat Noser den Vorteil des Bisherigen. Bei der ähnlichen Konstellation vor vier Jahren hofften die Grünen, dass der viel bekanntere Bastien Girod als lachender Dritter vom Platz geht. Am Ende konnte Noser seinen Wähleranteil im zweiten Wahlgang steigern und distanzierte sowohl Girod als auch SVP-Mann Vogt deutlich.

Zweiter Wahlgang: 17. November.

Abonniere unseren Newsletter