Klimawandel: Mach mit bei der grossen Klima-Umfrage



Sorgometer reloaded: Warum macht dir der Klimawandel wirklich Angst?

Es ist DAS Wahlkampf-Thema und die grösste Sorge der watson-User: Die Erderwärmung. Was löst die drohende Klima-Katastrophe in dir aus? Und was machst du ganz persönlich dagegen? Mach mit bei unserer grossen Umfrage.

Im Wahljahr fühlt watson den Puls der User. Die Resultate des ersten Sorgometers zeigen glasklar: Der Klimawandel ist die grösste Sorge der watson-Nutzer. Was macht dir aber wirklich Angst? Wir wollen es genau wissen.

Wie sehr treffen diese Aussagen auf dich zu? Für jede Frage bedeutet 0 «trifft gar nicht zu» und 10 «trifft zu».

Zur Umfrage Deine Angaben bleiben selbstverständlich bei uns und werden nicht weitergegeben. Sie werden anonym und nicht in Zusammenhang mit deinem watson-Account gespeichert oder verwendet. Eure Antworten dienen uns einzig als Grundlage für eine Auswertung. Die Ergebnisse fliessen auch in unsere Themenauswahl bei Artikeln im Vorfeld zu den anstehenden Wahlen am 20. Oktober 2019 mit ein. Vielen Dank, dass du dich daran beteiligst!

Sorgometer Klimawandel allgemein Klimawandel allgemein Ich fürchte, dass in 50 Jahren Teile der Erde nicht mehr bewohnbar sind Deine Antwort: Die Klima-Krise ist die grösste Herausforderung, welche die Menschheit je zu bewältigen hatte. Deine Antwort: Ich fürchte, dass meine Kinder/Grosskinder in einer nicht mehr lebenswerten Welt gross werden. Deine Antwort: Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Deine Antwort: Ich fürchte, dass die Temperaturen viel stärker ansteigen als derzeit prognostiziert Deine Antwort: Ich weiss viel zu wenig über die Folgen des Klimawandels. Deine Antwort: Es ist eh schon zu spät, den Klimawandel zu stoppen. Deine Antwort: Persönlich Ich überlege mir, wegen der Klima-Katastrophe keine Kinder auf die Welt zu stellen. Deine Antwort: Ich esse weniger Fleisch, um das Klima zu schonen. Deine Antwort: Ich trage vermehrt “faire” oder Secondhand-Kleider. Deine Antwort: Ich behalte mein Smartphone länger, um Ressourcen zu schonen. Deine Antwort: Ich kaufe vermehrt regional ein. Deine Antwort: Ich mache mir wegen des Klimawandels Sorgen um die Zukunft meiner Kinder. Deine Antwort: Politik allgemein Die Politik hat völlig versagt, frühzeitig gegen den Klimawandel anzukämpfen. Deine Antwort: Netto 0 Treibhausgasemissionen bis 2030: Der Bundesrat sollte viel schärfere Klimamassnahmen beschliessen. Deine Antwort: Der Staat muss eine Info-Kampagne zum Klimawandel starten. Deine Antwort: Wegen des Klimawandels wähle ich keine Parteien mehr, die das Thema nicht ernst nehmen. Deine Antwort: Wegen des Klimawandels wähle ich neuerdings Parteien, die das Thema ernst nehmen. Deine Antwort: Politik Massnahmen Ich unterstütze die geplante Flugticketabgabe (30 Franken Kurzstrecke, bis 120 Franken Langstrecke). Deine Antwort: Der Benzinpreis muss drastisch steigen (bis 12 Rappen Liter). Deine Antwort: Es braucht Gratis-ÖV in den Städten. Deine Antwort: Der Staat sollte Nachtzüge subventionieren Deine Antwort: Man sollte Öl-Heizungen bis 2025 verbieten. Deine Antwort: Es braucht ein Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bis 2025. Deine Antwort: Der Staat sollte Fleischproduktion und den Fleischimport reduzieren. Deine Antwort: Die Schweiz als Green-Silicon Valley: Der Staat sollte Milliarden investieren, damit wir Weltspitze bei den erneuerbaren Energien werden. Deine Antwort: Der Bund sollte den Banken verbieten,in umweltschädigende Firmen zu investieren. Deine Antwort: Ferien/Mobilität Ich fürchte, dass mein Lieblingsstrand wegen des ansteigenden Meeresspiegels überflutet wird. Deine Antwort: Ich fahre dieses Jahr mit dem Zug statt mit dem Flugzeug in die Ferien. Deine Antwort: Ich verzichte auf Langstreckenflüge. Deine Antwort: Ich verzichte auf das Auto und fahre ÖV und Velo. Deine Antwort: Umwelt Ich glaube, dass in der Schweiz bis 2100 alle Gletscher verschwinden. Deine Antwort: Ich denke, dass es bald kaum noch Schnee hat im Winter. Deine Antwort: Ich fürchte mich vor Dürren in der Schweiz. Deine Antwort: Ich habe Angst, dass es vermehrt massive Überschwemmungen gibt. Deine Antwort: Ich fürchte, dass es in Zukunft deutlich mehr Bergstürze und Steinschläge gibt. Deine Antwort: Durch den Klimawandel verschwinden viele Tier- und Pflanzenarten, was mich beelendet. Deine Antwort:

Was sind deine konkreten Vorschläge für mehr Klimaschutz? Schreib sie hier rein

