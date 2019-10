Unia-Pardini und No-Billag-Bigler – diese Polit-Promis wurden vom Volk abgewählt

Donald Trump zeigt «Einsicht» – seine Probleme werden aber nicht weniger

Für Einsichtigkeit ist Donald Trump nicht unbedingt bekannt. Es ist selten, dass der US-Präsident einlenkt und eine Entscheidung revidiert. Bei der Wahl des Ortes für den nächsten G7-Gipfel hat er das aber getan.

In der Nacht zu Sonntag verkündete Trump - nach heftiger Kritik - überraschend auf Twitter, dass er den Gipfel im kommenden Juni nun doch nicht in einem seiner eigenen Hotels in Miami ausrichten will. Trump räumte dabei sich selbst keinerlei Fehler ein, sondern begründete den Schritt …