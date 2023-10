Wallis: Bringt ein neuer Wahlmodus die Mitte in Bedrängnis?

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Wallis und das sagen die Prognosen.

Im bürgerlich-konservativen Wallis dominiert seit über 150 Jahren die Mitte. Bei der letzten Grossratswahl lag ihr Wähleranteil bei fast 40 Prozent. Trotzdem könnte es im Ständerat zu einem spannenden Rennen kommen – nicht zuletzt aufgrund eines neuen Wahlmodus. Für den Nationalrat stellen sich alle Bisherigen auf – auch das könnte für den einen oder anderen gefährlich werden.

Ständerat

Total: 2 Sitze

Seit 1857 besetzt die vormalige CVP die beiden Sitze in der Kleinen Kammer – und das ausnahmslos. Die FDP versucht in diesem Jahr erneut den Angriff und hat mit Philippe Nantermod einen Kandidaten, der Marianne Maret gefährlich werden könnte. Maret, die erste Frau aus dem Wallis im Ständerat, wurde vor vier Jahren erst im zweiten Wahlgang gewählt und hat in Bern seither keine grossen Spuren hinterlassen.

Helfen könnte der FDP zudem ein neuer Wahlmodus. Anstatt auf Parteilisten stehen die Namen aller Kandidierenden gemeinsam auf einer einzigen Liste, auf der maximal zwei Namen angekreuzt werden dürfen. Die Änderung begrüssten alle Parteien – ausser die Mitte.

Polit-Beobachter sehen die bisherige Maret wie die watson-Wahlbörse allerdings im Vorteil.

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung. Mehr zur Methode findest du hier.

Die Kandidierenden:

Am 22. Oktober stellen sich neun Personen zur Wahl im Kanton Wallis:

Marianne Maret (Die Mitte, bisher)

Beat Rieder (Die Mitte, bisher)

Jean-Luc Addor (SVP)

Philippe Nantermod (FDP)

Claudia Alpiger (SP)

Afredita Bogiqi (SP)

Céline Dessimoz (Grüne)

Philippe Jansen (glp)

Jeannette Salzmann (glp)

Nationalrat

Total: 8 Sitze

Alle acht Walliser Nationalräte (alles Männer) treten im Wallis wieder an. Besonders im Fokus steht der Sitz der Grünen, den sie vor vier Jahren im bürgerlich-konservativen Kanton spektakulär eroberten. Christophe Clivaz holte ihn auf Kosten der Mitte. Interessant ist zudem die Frage, ob alle Bisherigen die Wahl wieder schaffen. Bei der SP und der SVP haben sich die Nationalräte Mathias Reynard (SP) und Franz Ruppen (SVP) 2021 in die Walliser Regierung verabschiedet. Ihre Nachfolger Emmanuel Amoos (SP) und Michael Graber (SVP) stehen unter Druck. In den letzten 30 Jahren wurde mit einer Ausnahme immer ein bisheriges Nationalratsmitglied im Wallis abgewählt. Oft betraf es eine Person, die im Laufe der Legislatur nachgerückt ist, wie der «Walliser Bote» festhielt.

Bei der SP wird Emmanuel Amoos von Kantonsparlamentarierin Sarah Constantin bedrängt. Constantin gilt als pointiert und kämpferisch. Bei der SVP gehen Politbeobachter derzeit eher von einer Wiederwahl von Michael Graber aus.