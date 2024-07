Bundespräsidentin Viola Amherd besuchte am Montag Unwetter-Regionen, hier in Visletto im Maggiatal. Bild: keystone

Sechs Personen werden nach Unwettern im Wallis und im Tessin vermisst

Am Tag nach den heftigen Unwettern im oberen Maggiatal im Tessin und auch im Wallis zeigte sich dort am Montag das Ausmass der Zerstörung. Im Tessin werden fünf Personen und im Wallis eine Person vermisst. Erste Aufräumarbeiten haben begonnen. Bundespräsidentin Viola Amherd besuchte beide Kantone und zeigte sich erschüttert von den Schäden.

«Man hat Bilder. Aber das aus der Nähe zu sehen, ist enorm», sagte Amherd am Montagmorgen bei einem Augenschein in der Nähe von Siders im Wallis. Bei ihrem Besuch an der von der Maggia zerstörten Brücke bei Cevio im Tessin sprach Amherd am Nachmittag von «unglaublichen Zerstörungen.» Den Familien der Opfer drückte Amherd auf der Kurznachrichtenplattform X ihr Beileid aus.

Bei Murgängen oder Überschwemmungen waren am Wochenende im oberen Maggiatal drei Menschen gestorben, in Saas-Grund im Wallis kam ein Mann ums Leben. Bei diesem handelt sich laut Polizei um einen 67-jährigen Deutschen. Er befand sich im Untergeschoss eines Hotels, um persönliche Gegenstände zu holen. Dabei wurde er von den Wassermassen überrascht. Nach einem 52-jährigen Mann wurde auch im Walliser Binntal weiterhin gesucht.

Im oberen Maggiatal wurde am Montag noch immer eine Person vermisst. Die grossen Wassermassen erschwerten die Suche, und der Tessiner Notfallstab wollte nicht ausschliessen, dass weitere Personen verschwunden sind. Rund tausend Menschen haben sich demnach im Tessin seit den Unwettern am Wochenende an Einsätzen beteiligt.

Armee beginnt mit Hilfsarbeiten

Bereits seit Montagnachmittag seien Armeeangehörige im Tessin im Einsatz, sagte Amherd im Maggiatal. Zudem schicke der Bund Spezialisten, die helfen würden, möglichst rasch eine Behelfsbrücke zu bauen. Dies, damit das obere Maggiatal nicht länger von der Aussenwelt abgeschnitten sei. Der obere Teil des Maggiatals war nach dem Brückeneinsturz von Cevio nur noch auf dem Luftweg erreichbar.

Der «Fahrplan» für den Bau einer provisorischen Brücke zwischen Visletto und Cevio im oberen Maggiatal sollte bis Donnerstag stehen, gab der Notfallstab des Kantons Tessin am Montagabend vor den Medien bekannt. Vorerst brauche es noch weitere «technische Vertiefungen», erklärte der Abteilungsleiter Militär und Bevölkerungsschutz Federico Chiesa in Locarno.

Laut André Mudry vom kantonalen Führungsorgan des Kantons Wallis werden rund 50 Armeeangehörige ab Montagnachmittag auch in diesem Kanton eingesetzt. In einer ersten Phase pumpten sie Wasser in der Region Siders ab. Dort waren am Sonntag zahlreiche Menschen wegen der steigenden Fluten evakuiert worden.

Reparaturen an Strassen und Brücken

Im oberen Maggiatal brachten am Montag Helikopter Trinkwasser in sechs kleine Ortschaften, die seit den Gewittern kein sauberes Wasser mehr hatten. Auch richtete die Kantonspolizei drei Hotspots ein, damit die Bewohnerinnen und Bewohner bei Notfällen jemanden erreichen können. In weiten Gebieten fiel das Mobilfunknetz aus. Auch an der Wiederherstellung des Stromnetzes wurde gearbeitet.

Amherd sprach mit lokalen Politikern in Visletto im Maggiatal, 1. Juli 2024. Bild: keystone

Im Wallis wurde am Montagnachmittag die Autobahn A9 zwischen Sitten und Siders wieder für den Verkehr freigegeben. Dort war am Sonntag die Rhone über die Ufer getreten und hatte die Fahrbahn überschwemmt. Nicht durchgehend befahrbar blieben aber der Simplon- und der Nufenenpass sowie die Strasse nach Saas-Fee.

Die Eisenbahnlinie im Talgrund blieb am Montag zwischen Leuk und Gampel-Steg unterbrochen, weshalb Reisende auf Ersatzbusse umsteigen mussten. Am Dienstag sollte sie wiedereröffnet werden. Ebenfalls unterbrochen blieben die Strecken der Matterhorn-Gotthard-Bahn zwischen Visp und Täsch sowie zwischen Fiesch und Oberwald. Es verkehrten Ersatzbusse.

Weiterhin «besondere Lage» im Wallis

Das Walliser Führungsorgan hob am Montagmorgen den Hochwasseralarm für die Rhone und deren Seitengewässer auf. Der Staatsrat entschied aber, die «besondere Lage» beizubehalten. Sie ermöglicht es dem Kanton Wallis, die Hilfe der Armee anzufordern.

Eindrücke aus Chippis VS, wo ein Industriegebiet überflutet wurde, 30. Juni 2024. Bild: KEYSTONE

Ausser Armeeangehörigen standen am Montag im Wallis rund 700 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu mehr als 250 Zivilschutzangehörige. (sda)

