Schweiz

Wallis

30.3 Grad Celsius – Wallis erlebt einen Hitzetag im September



30.3 Grad Celsius – Wallis erlebt einen Hitzetag im September

17 schmelzende Dinge, die sich genau so fühlen wie du

In Sitten VS hat die Quecksilbersäule am Montagnachmittag die 30-Grad-Marke überschritten. Derartige Temperaturen werden an den meisten Stationen im Mittelland im September nur etwa alle fünf bis zehn Jahre gemessen, wie Meteonews am Montag mitteilte.

Trotz ausgedehnter Schleierwolken ist das Thermometer in Sitten um 15.40 Uhr auf 30.3 Grad Celsius gestiegen. Somit ist der Montag als Hitzetag zu bezeichnen.

Das Hochdruckgebiet «Quirin» über Frankreich sorgt laut der Mitteilung auch in der Schweiz für viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. In den nächsten Tagen wird sich daran nichts ändern. Ein Höhepunkt wird für Mittwoch erwartet. Dann könnten auch in den Regionen Genf, Basel und im Aargau 30 Grad und mehr erreicht werden. (sda)

Aletschgletscher schmilzt nach Hitzesommer - Experten warnen Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter