Lawine oberhalb von Saas Fee – alle Personen gerettet

Lawine oberhalb von Saas-Fee niedergegangen – alle Personen gerettet

Am Samstagvormittag hat sich im Gebiet Alphubel oberhalb von Saas-Fee ein grosser Lawinenabgang ereignet, bei dem mehrere Skitourengänger verschüttet wurden. Alle 16 Personen hätten lebend geborgen werden können, teilte das Rettungsunternehmen Air Zermatt mit. Die Lawine ging im Saastal ausserhalb der markierten Pisten im Hochgebirge nieder.

Vier Helikopter der Air Zermatt, drei Helikopter der Air-Glaciers sowie ein Helikopter der Rega wurden aufgeboten, um den Rettungseinsatz durchzuführen. Mit den Fluggeräten wurden Rettungsteams und technisches Material zum Lawinenkegel gebracht. Zwei Menschen wurden per Helikopter in ein Spital geflogen. Zur Schwere der Verletzungen lagen am Nachmittag keine Angaben vor.

Der Lawinenkegel war nach Angaben der Polizei sehr gross. Bild: Air Zermatt

Die Rettungseinsatzkräfte bestanden aus erfahrenen Rettungsspezialisten aus Zermatt und dem Saastal sowie Lawinenhundeführern mit ihren Vierbeinern. Zur Unterstützung wurden sie von den örtlichen Feuerwehren begleitet. Um weitere Lawinenabgänge zu vermeiden, wurden drei Personen auf dem Gipfel des Alphubels evakuiert. (sda/dpa)