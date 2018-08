Schweiz

Neuer Hitzerekord von 36,2 Grad in Sitten VS



Neuer Hitzerekord von 36,2 Grad in Sion

Der Sonntag brachte für 2018 einen neuen Hitzerekord: in Sitten VS stieg das Thermometer auf 36,2 Grad. Der alte Rekord lag bei 35,9 Grad. Am Dienstag sind diese Höchst-Werte noch einmal in Gefahr.

Zum Allzeitrekord von 37,8 Grad in Sitten fehlten allerdings noch immer mehr als anderthalb Grad, wie der Wetterdienst Meteonews am Sonntagabend mitteilte. Mehr als 35 Grad wurden am Sonntag auch in Cevio TI, Gösgen SO, Zürich-Flughafen und Visp VS gemessen.

Bis Mittwoch bleibt es ähnlich heiss. Vor allem am Dienstag könnten die diesjährigen Stationsrekorde noch leicht übertroffen werden, schreibt Meteo News. Den Allzeitrekorden geht es aber mit Sicherheit nicht an den Kragen.

Die aktuelle Hitzewelle dürfte am Donnerstag zu Ende gehen. Am Freitag sei hinter einer Kaltfront eine deutliche Abkühlung in Sicht. Es dürfte dann nicht einmal mehr für die Sommermarke von 25 Grad reichen. (sda)

Wo ist die Hitze am schönsten? In Paris, Amsterdam, London ...

Europäische Rekord-Dürre: 40 Grad und kaum Regen Video: srf

