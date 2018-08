Schweiz

Wallis

Der Samstag am Openair Gampel 2018



Soll ich mir am Open Air Gampel ein Tattoo stechen lassen?

Dritter Tag am Open Air Gampel: Wir schauen mal, was man hier alles so verrücktes machen kann (ausser Wein trinken und Raclette essen)

Lena Rhyner Lena Rhyner Folge mirEntfolgen

He, häsch Insta? Folge unserem Instagram-Account watson_news auf Instagram und verfolge, was Lena am Openair Gampel so treibt. Mit dabei: Challenges und weitere News von der besten Party im Wallis.

Ticker: Der Samstag am Openair Gampel 2018

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare