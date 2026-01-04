Gianni Infantino war zum Zeitpunkt der Brandkatastrophe in Crans-Montana. Bild: keystone

Fifa-Präsident Gianni Infantino war während Barbrand in Crans-Montana

Im Gespräch mit CH Media spricht Weltfussball-Chef Gianni Infantino den Opfern sein Beileid aus – und erzählt, wie er die Situation vor Ort erlebt.

Simon Maurer, Crans-Montana / ch media

Mehr «Schweiz»

Am Rande eines privaten Aufenthalts in Crans-Montana hat sich FIFA-Präsident Gianni Infantino gegenüber CH Media zur Brandkatastrophe geäussert, bei der in der Silvesternacht 40 junge Menschen ums Leben kamen. Angesprochen auf seine persönliche Betroffenheit, reagierte Infantino mit gemischten Gefühlen: «Ja und nein. Wir sind nicht direkt betroffen, weil wir keine Verwandten haben, die betroffen sind. Aber ja, wir sind sehr traurig über das, was passiert ist.»

Besonders die Schicksale der Familien gingen ihm nahe. «Für all diese jungen Leute ist es schrecklich. Und für ihre Familien ist es keine Kleinigkeit», sagte Infantino. Ganz Crans-Montana stehe unter dem Eindruck der Tragödie. «Es ist ein kleines Dorf. Alles ist traurig. Selbst auf den Pisten sieht man es. Normalerweise ist es ein Resort, wo alle Hallo sagen, jetzt ist die Stimmung überall traurig.»

Infantino mutmasst

Infantino, der als Präsident des Weltfussballverbands regelmässig Grossveranstaltungen verantwortet, wurde von CH Media auch auf mögliche Sicherheitsmängel in der Bar angesprochen. Er zeigte sich zurückhaltend, deutete aber erste Vermutungen an: «Das können wir nicht wissen. A priori jedenfalls scheint die Decke ein Problem gewesen zu sein.» Es habe möglicherweise Materialien gegeben, «die ziemlich entflammbar aussahen und nicht feuerfest» gewesen seien. Auch der Alkohol habe wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Zugleich betonte er mehrfach, dass dies Spekulation bleibe: «Wir können es nicht wissen. Es ist schwer zu sagen. Die Ermittlungen werden Zeit und Geduld brauchen.»

Erschüttert zeigte sich Infantino auch über die Videos aus der Brandnacht. «Wenn man diese Videos von jungen Leuten sieht, sie lachen, weil es brennt. Sie sind betrunken, es ist ein Uhr nachts, sie trinken viel Alkohol, niemand merkt, was passiert – es ist schrecklich.» Die Katastrophe habe eine Dynamik entwickelt, die viele zunächst nicht erfasst hätten.

Die Momente vor dem Brand in Crans-Montana Video: watson/Hanna Dedial

Der FIFA-Präsident zog zudem einen Vergleich zu anderen kollektiven Schockmomenten. «Ich war während der Anschläge nicht in Paris, aber es musste genauso sein», sagte er. Solche Ereignisse markierten einen Ort nachhaltig: «Es ist die Art von Ereignis, das alles verändert. Die Menschen ziehen sich zurück, sie sind in sich selbst verschlossen.» Infantino und seine Familie haben von Freunden auch viele Nachrichten erhalten, ob es ihm und seiner Familie gut gehe. «Viele fragten uns, ob wir okay sind».

Auch wenn er selbst nicht direkt betroffen sei, fasste Infantino seine Eindrücke schlicht zusammen: «Alle sind tieftraurig und betroffen.» (aargauerzeitung.ch)