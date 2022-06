illustration: julia neukomm

Diese 3 Shops in Bern solltest du kennen!😍

Lebst oder arbeitest du in Bern? Oder besuchst du die Schweizer Hauptstadt sehr bald? Dann solltest du dir unbedingt diese drei Shops anschauen.

Olivia Zogg Folgen

Heute gibt es bei watson's favorites das zweite Mal Labels mit Shops zu entdecken, die ihr online wie auch offline aufsuchen solltet könnt. 😊

Weil Onlineshopping das Offlineshopping, die persönliche Beratung, das Kennenlernen der Ladenbesitzenden und vieles mehr nicht komplett ersetzen kann.

PS: Es gibt auch zwei Wettbewerbe für euch! 🍀

Design Your Bike (DYB) ist die aufstrebende Schweizer Fahrradmarke. Mit ihrem innovativen Online-Konfigurator oder vor Ort in ihren DYB-Stores in Bern und Berlin können sich Fahrradfahrer ihr individuelles, ultra-stylisches Velo zusammenstellen und bestellen. Jedes Velo wird mit viel Liebe zum Detail lokal von Hand gebaut. 🛠

Die Velos von Design Your Bike lassen sich online oder im Store in Bern zusammenstellen:

📍Papiermühlestrasse 2, 3013 Bern

Über die Bikes: Die Velos bestechen durch ihren zeitlosen, schönen Stil. Und dank über 6 Mio. Konfigurationsmöglichkeiten findest bestimmt auch du dein Traum-Bike bei Design Your Bike.

So könnte dein Velo von Design Your Bike zum Beispiel aussehen: 😍

Über das Modell Lola: Elegant, hochwertig und mit vielen raffinierten Details. Jetzt auch als E-Bike. Die Lieferzeit beträgt je nach Konfiguration ca. 4-6 Wochen.

Das Berner Label Feines gestaltet seit 2016 Papierkram, der dich in kreative Welten eintauchen lässt. Inspiriert von Alltagsgeschichten und anderen Abenteuern, die von der Freude und der Liebe zum Leben erzählen, entwirft Michèle Papierprodukte, die sich immer wieder neu kombinieren lassen und durch dich zu etwas ganz Eigenem werden.

Die Planer, Notizpapiere, Karten, Couverts, Stempel und Sticker von Feines sind online und in den Stores zu finden:

📍 Marktgass-Passage 3, 3011 Bern

📍 Weinmarkt 11, 6004 Luzern

Der schöne Feines -Store in Bern. bild: feines

Seit 2017 ist der Laden in der Marktgass-Passage 3 Anlaufpunkt für alle Papierliebhaber:innen – seit März 2022 gibt's auch in Luzern am Weinmarkt 11 Berner Papierkram zu entdecken.

Die selbstkreierten Postkarten von Feines bild: feines

Über die Produkte: Alle Feines-Designs sind von Michèle entworfen – inspiriert von Alltagsgeschichten und anderen Abenteuern, die von der Freude und der Liebe zum Leben erzählen.

Hier beim Wettbewerb mitmachen und das Bullet Journal Mimo im Set gewinnen!

Mimo, das Bullet Journal von Feines bild: feines

Mimo ist so vieles: Notizbuch, Arbeitstool, Tagebuch, Reiseplaner oder Journal für deine persönliche Entwicklung.

Herba di Berna ist ein nicht gewinnorientiertes Start-up aus Bern. Das familiäre Unternehmen stellt in Handarbeit eine breite Palette an eigenen Hanf- und CBD-Produkten her: wohlriechende Blüten, entspannende Tee-Kreationen und erfrischende Sirups, Cremen und Badekugeln zur Körperpflege, CBD-Öle für die Gesundheit.

Die Produkte von Herba di Berna sind online und im Store im Berner Breitsch zu finden:

📍 Moserstrasse 46, 3014 Bern

Über die Produktion: Herba di Berna setzt auf probiotische, regenerative Anbaumethoden ohne künstliche Dünger oder Gifte und bezieht den Strom ausschliesslich aus erneuerbaren Energiequellen. Eine solche Qualität ist sonst kaum zu finden auf dem Hanf-Markt.

Das beliebte CBD-Öl von Herba di Berna:

Über das CBD-Öl: Das Öl wirkt antibakteriell, lindert Schmerzen und Entzündungen. Ausserdem hat CBD eine beruhigende, entspannende Wirkung auf die Psyche. Das CBD-Hanföl wird aus den Blüten und Blättern der Hanfpflanze hergestellt. Als Basis wird gut lösliches Kokos- oder Sonnenblumenöl verwendet. CBD-Öle von Herba di Berna sind biologisch, in der Schweiz produziert und erfüllen höchste Qualitätskriterien.

Hier beim Wettbewerb mitmachen und ein qualitativ hochstehendes Bio-CBD-Öl von Herba di Berna gewinnen!

