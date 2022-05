illustration: julia neukomm

watson's favorites Promotion

Muttertag: Tolle Geschenkideen für dein Mami❤️

Bist du noch auf der Suche nach einem Geschenk für dein Mami? Hier kommen tolle Last-Minute-Geschenkideen!

Olivia Zogg Folgen

Schon sehr bald, nämlich am 8. Mai, ist Muttertag. Du suchst auf den letzten Drücker noch ein Geschenk für dein Mami? Dann bist du hier genau richtig. Entdecke 4 Schweizer Labels mit schönen Geschenkideen.

Und ganz zum Schluss gibt es natürlich noch einen Wettbewerb.

Jedes Mami liebt es verwöhnt zu werden! Schenke ihr eine Portion Superfood für die Haut und Wellness für die Seele. Likami bedeutet auf Isländisch Körper. Es ist ein Name, der Tag für Tag inspiriert und daran erinnert, wofür das Label steht: Bewusstes Handeln, Konzentration auf das Wesentliche und enge Verbundenheit mit der Natur.

Über die Produkte: Die Naturkosmetik von Likami ist komplex botanisch aufgebaut, hochwirksam und dermatologisch getestet. Für jedes Hautbedürfnis von genau jetzt. Psssssst: wenn Liebe durch die Nase geht, dann ist die Gesichtsmaske und das Facial Essential Serum der ultimative Geheimtipp.

Damit die Kosmetikprodukte auch ein passendes Plätzchen finden. ;)👇

Seit 2009 entstehen unter dem Label Fräulein Rosarot in der Schweiz gefertigte Slow-Fashion-Accessoires. Stefanie kreiert Lieblingsstücke, welche die Kundschaft lange begleiten. Die gesamte Produktion findet im Aargau statt. Nebst den eigenen Schneiderateliers wird eng mit zwei Sozialfirmen zusammen gearbeitet. Verarbeitet werden sorgfältig ausgesuchte Materialien, die alle in der Schweiz oder Nachbarsländern bezogen werden.

Über das Produkt: Das Modell «Agrumi» ist aus der aktuellen Frühlingskollektion und bereitet dir jeden Tag aufs Neue Freude. Das Duo im Citrus-Look besteht aus einem Kosmetikclip (Platz für all deine Essentials wie Handy, Ladekabel und Schminksachen) und einem Doppelclip (ein praktisches Portemonnaie mit insgesamt 3 Fächern). Die Clips sind nicht nur praktisch sondern auch hübsch. Von Fräulein Rosarot für dich mit Liebe im Aargau hergestellt.

Tom Flowers ist ein moderner, nachhaltiger Onlineservice für frische Blumen. Von Hand gerüstet und liebevoll verpackt werden die eleganten Monoboquets bequem nach Hause oder ins Büro geliefert – auch als Geschenk mit persönlicher Karte.

Über die Blumen: Für jede Bestellung werden die Blumen täglich frisch bezogen und bereiten so länger Freude. Aus der grossen saisonalen und regionalen Auswahl sind aktuell Pfingstrosen sehr beliebt.

Palmey ist ein Lifestyle Brand aus Zürich, der Sommerfeeling vermittelt. Die Gründerinnen Sandra und Michelle stellen Brillenketten her und setzten dabei auf hochwertige, nachhaltige Materialien, wie zum Beispiel Bio-Baumwolle oder Segelseil. Trendige Haarklammern und Crew Socks machen den Summer Look 2022 perfekt.

Haarklammern, Brillenketten und Crew Socken von Palmey bild: palmey

Infos zu den Produkten: Bei Palmey findest du eine tolle Auswahl an Haarklammern, Brillenketten und Crew Socken. Das Label verschickt deine Bestellung auch gerne direkt an dein Mami.

>> Jetzt ein Lifestyle-Produkt von Palmey verschenken! << Zum Muttertag gibt es mit dem Code MAMI15 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment!.

Les Solides wurde 2017 von Anna Z’Brun, einer Schweizer Designerin, gegründet. Sie kreiert zeitlose Schmuckstücke, Taschen und Accessoires, die unabhängig von saisonalen Trends funktionieren. Anna Z’Brun versteht ihr Label als Gegenpol zum Massenkonsum und der Schnelllebigkeit und setzt deswegen auf minimales und zeitloses Design. Fernab binärer Geschlechterrollen funktionieren ihre Entwürfe für alle Menschen und begleiten sie als persönliche Lieblingsstücke über Jahre hinweg. Qualität steht daher an erster Stelle.

Die Small Oval Bold Hoops und Big Hoops von Les Solides bild: les solides

Zu den Produkten: Der Schmuck wird in einem kleinen Familienunternehmen in Bali, aus Silber 925, hergestellt und anschliessend in der Schweiz wahlweise mit bester Qualität aus fairtrade Gold vergoldet. Hinter jedem Stück steckt die sorgfältige Handarbeit eines Menschen. Die zeitlosen Designs von Les Solides regen zum gemeinsamen Altern an. Das Label kreiert Schmuck, weit ab von der Schnelllebigkeit und öffnet Möglichkeiten in der Kombination und unterschiedlichen Verwendungsarten der einzelnen Pieces, um sich immer wieder neu erfinden zu können.

Und zum Schluss geht's hier zum Wettbewerb von Tom Flowers! Viel Glück! 🍀

Gewinne jetzt einen 50 CHF Gutschein von Tom Flowers!

Jetzt einen 50 CHF Gutschein von Tom Flowers gewinnen! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Tom Flowers AG übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hast du die letzten Stories verpasst? Dann hier entlang!👇

Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerkerinnen, Künstler, Designerinnen, alles Macherinnen und Macher, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der «watson's favorites»-Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Labeln und watson-Usern entlastet.



illustration: julia neukomm