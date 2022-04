illustration: julia neukomm

Die Kleinen, ganz gross! Mit diesen 6 Labels blüht jedes Kind auf! 😍

Heute bei watson's favorites: Tolle Schweizer Labels für die jüngsten Erdbewohnerinnen und Erdbewohner unter uns.

Für Papis, Mamis, Grosseltern, Gottis und Göttis: Diese trendige Kinder-Labels aus der Schweiz solltet ihr kennen.

Das eine oder andere eignet sich auch super als Geschenk. 😉 Viel Freude beim Entdecken!

Hinter dem Label Lik und Ley steckt die Gründerin Jouy. Nachdem die zweifache Mutter erfolglos nach schönen und qualitativen Accessoires für ihre Tochter suchte, hat sie ihr eigenes Accessoire-Label vor zwei Jahren gegründet. Die zeitlosen und einzigartigen Produkte, werden alle aus hochwertigen, ökologisch und ethisch vertretbaren Stoffen hergestellt. Keine Schadstoffe und faire Produktion ist dem Label sehr wichtig.

Das Haarband von Lik und Ley aus weichem und elastischem Jersey- Stoff Bild: Geraldine Fonder Fotografie

Über die Produkte: Die Lik und Ley Produkte werden in der Schweiz von Hand genäht. Die Stoffe wählt Gründerin Jouy alle selbst sorgfältig aus. Sie sind Alle ÖKO-TEX zertifiziert und einige sogar aus organischer Baumwolle hergestellt. Das Label achtet sehr auf faire Herstellung und arbeitet seit neustem mit der Charity Organisation Buy food with Plastic zusammen.

Die Textildesignerin Julia Kreienbühl gründete das Label Little Indi im Herbst 2012. Zu Beginn nähte die Gründerin jedes Kleidungsstück selbst in ihrem Atelier in der Schweiz. Mittlerweile werden die Kleider von Little Indi in Indien unter fairen Bedingungen produziert. Hohe Qualität und Nachhaltigkeit sind Julia sehr wichtig. Deshalb besteht jedes Teil aus 100% Bio-Baumwolle.

Über das Produkt: Das Explorer Set wurde so designt, dass man es wunderbar für die Abenteuer draussen oder drinnen benutzen kann. Sei es unter den Regenkleidern, einfach so in der Wildnis oder als Pjyama unter der Bettdecke. Im Explorer Set fühlt man sich immer wohl und seine Schlichtheit lässt genug Platz für die eigene Fantasie. Das Set besteht aus Biobaumwolle und ist fair produziert. Du hast die Qual der Wahl zwischen der Farbe Leaf (siehe oben auf dem Bild) und Fire.

Die Schweizer Marke Leo Lia steht für qualitativ hochwertige und langlebige Kinderspielmatten - die Spielspass, Qualität, Design und Funktionalität vereinen! Zusätzlich ist es Leo Lia ein grosses Anliegen, der Generation von morgen eine intakte Umwelt zu übergeben und sich sozial zu engagieren. Die Spielmatten sind 100% klimaneutral und mit einem Teil vom Verkaufserlös wird die Stiftung Theodora unterstützt.

Über die Produkte: Die angenehm weiche Spielmatte bietet Babys und Kleinkindern idealen Schutz vor harten und kalten Böden. Der speziell entwickelte Schaumstoff dämpft optimal und wirkt lärmreduzierend. Er ist genügend weich, um Sturzverletzungen zu minimieren und genügend hart, um als Spiel- und von Eltern als Sportunterlage genutzt zu werden. Die Antirutsch-Oberfläche ist leicht zu reinigen und damit sehr hygienisch.



Reportagen, Spiele, Rätsel und positive Vorbilder statt Werbung und Schminktipps: «Kaleio» zeigt seinen Leserinnen eine Welt voller Möglichkeiten! Das Frauenteam hinter dem Magazin ist überzeugt: Mädchen-Sein bedeutet mehr, als nur hübsch, hilfsbereit und brav zu sein. Deshalb ist deckt Kaleio eine breite Palette an Themen ab mit fundierten Texten über Umwelt, Wissenschaft, Gesellschaft und Gemeinschaft. Denn die Mädchen von heute können die Gesellschaft von morgen verändern.

Die Kaleio Magazine Nr. 1 bis 6 bild: kaleio

Über das Magazin: «Kaleio» erscheint alle zwei Monate auf Deutsch und Französisch, richtet sich an alle, aber vor allem an Mädchen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren, ist ohne Werbung und hinderliche Rollenklischees und wird nachhaltig in der Schweiz gedruckt. 🌱

Kunterbuntes Kunsthandwerk für Gross und Klein!😍

Poplin Project ist ein sozial engagiertes Slow-Culture Label. Das Projekt fördert nachhaltige Entwicklung mit Kunsthandwerk und traditionellen Textilien. Dabei entsteht eine Verschmelzung der Kreativität und Aesthetik verschiedener Kulturen kombiniert mit einfachem, zeitlosen Design. Bei der Slow-Culture-Bewegung geht es darum, aus dem schnellen, komplexen Raster der Textilindustrie auszubrechen, es geht wieder um Vielfalt und Einzigartigkeit und stellt die Antithese zur Massenproduktion in der Fast Fashion dar.

Über das Produkt: Die «Momo» Pants ist eines der beliebtesten Poplin Project Produkte. Die Hose besteht aus 100% Baumwolle und wurde im Batik verfahren von Hand bemalt und gefärbt. Sie ist in verschiedenen Prints und Grössen erhältlich. Alle Produkte werden von Kleinstunternehmen und Kunsthandwerkern an der Elfenbeinküste, in Handarbeit hergestellt. 🤝

Bara.bara ist minimalistisch cool und bewusst nachhaltig: ein Schweizer Kinderlabel, welches schlichte und hochwertige Produkte für die Kleinsten anbietet.

Die Holzdiamanten sind eine neue Version der klassischen Bauklötze bild: bara.bara

Über das Produkt: Die beliebten Holzdiamanten werden in einer Schweizer Sozialinstitution aus Restholzstücken gefertigt. Sie fördern die Hand-Augen-Koordination und die Feinmotorik und sind durchaus nicht nur bei den Kindern beliebt.

PS: Bara.bara wurde hier das zweite Mal vorgestellt. Passt ein Label thematisch gut in eine Story, so kann es zu einer zweiten Platzierung kommen.

