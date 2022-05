illustration: julia neukomm

watson's favorites Promotion

Diese 3 Shops in Zürich solltest du kennen!

Du lebst oder arbeitest in Zürich? Oder besuchst die Limmatstadt sehr bald? Dann solltest du unbedingt diese drei Shops aufsuchen.

Olivia Zogg Folgen

An einem freien Tag oder am Feierabend durch die Stadt schlendern und kleine Shops erkunden. Neues entdecken und Bekanntes besuchen. Toll, nicht?

Genau weil es so schön ist, gibt es heute bei watson's favorites das erste Mal Labels mit Shops zu entdecken, die ihr auch Offline aufsuchen solltet könnt. 😊 Und los geht's!

PS: Bei jedem Shop gibt es auch einen kleinen Wettbewerb für euch! 🍀

Seit 2015 findest du bei Collab ausgewählte Produkte von vielen kleinen und lokalen Labels. Collab ist stolz darauf, eine breite Palette an nachhaltigen, fairen und einzigartigen Produkten anbieten zu können. 🤝

Hier findest du die Collab-Shops:

📍Pfingstweidstrasse 10, in 8005 Zürich oder Langstrasse 64, in 8004 Zürich

Collab bietet verschiedene kleine Labels an Bild: collab

Über das Sortiment: Bei Collab findest du Kleidung, kleine Geschenke, Home und Living Produkte sowie Accessoires von kleinen auserwählten Labels. 🎁

Nebst den zwei Shops betreibt Collab zudem eine eigene kleine Marke. Hier erfährst du mehr über Maison Filou:

Maison filou ist die Eigenmarke von Collab. Unter dem Label Maison filou wird alles produziert, worauf das kreative Team von Collab Lust hat. Von der Kreation eigener Kleidungsstücke bis hin zur Beschaffung von Produkten aus der ganzen Welt. Maison filou steht für persönlich, praktisch und schön.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Jetzt beim Wettbewerb mitmachen und einen 50 CHF Gutschein von Collab gewinnen!

Gewinne hier einen 50 CHF Gutschein von Collab! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an collab GmbH übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buy less – choose well!👜 Bei Kari Kari nimmt man dieses Motto vollkommen ernst. Die Geschichten und Menschen hinter den Labels sowie transparente Wertschöpfungsketten stehen für das Team von Kari Kari an erster Stelle.🤝

Hier findest du den Kari Kari Store:

📍 Kalkbreitestrasse 43, 8003 Zürich

Über das Sortiment: Statt hochpreisige Trends gibt es im Kari Kari nachhaltige Slow Fashion und Accessoires für alle. Also Mode und Produkte, die hochwertig und fair produziert wurden – und nicht bereits nach einer Saison aussortiert werden. 👕

Kari Kari betreibt keine Eigenmarke. Das Label bietet jedoch im Shop exklusive Produkte:

Das Kissen von Studiokjp wird im Siebdruckverfahren, von einem kleinen Familienbetrieb, in Slowenien hergestellt. Das schöne Kissen wird exklusiv nur bei Kari Kari in der Schweiz vertrieben.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Mach jetzt beim Wettbewerb mit und gewinne einen 50 CHF Gutschein von Kari Kari!

Gewinne hier einen 50 CHF Gutschein von Kari Kari! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Kari Kari übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Es war im Jahr 2001, als endlich das «Come in, we are open!»-Schild in der Tür des ersten Stores zum ersten Mal gedreht wurde. Tarzan Streetfashion war geboren. Das Label, das individuelles Modebewusstsein mit auserwählten nordischen Brands und Produkten im Bereich Accesoires und Lifestyle ergänzt.

Hier findest du den Tarzan Store in Zürich:

📍 Viaduktstrasse 51, Bogen 18, 8005 Zürich

Der Tarzan Store im Viaduktbogen 18 bild: tarzan

Über das Sortiment: Was Tarzan will? Dass ihr gut ausseht, natürlich. Und zwar lange. Denn ein Kleidungsstück, das nicht ersetzt wird, braucht auch keine Ressourcen. Deshalb bietet Tarzan keine Wegwerfartikel, sondern zeitlose Produkte, die lange Freude bereiten. Die gesamte Tarzan Kollektion wird in Portugal aus nachhaltigen Material produziert. Darum: Schweizer Mode ohne Dirty Secrets. 🌿

Der beliebte Schwimmsack von Tarzan:

Der schöne Schwimmsack von Tarzan besteht aus alten Getränkeflaschen bild: tarzan

Über den Schwimmsack: Weil Plastik viel zu schade ist, um weggeworfen zu werden, hat das Schweizer Streetfashion Label Tarzan daraus bunte, wie auch praktische Schwimmsäcke produziert. Diese werden zu 100 Prozent aus rezyklierten Getränkeflaschen hergestellt. Der Bestseller kommt im neuen Kleid daher und kann auch bequem als Rucksack getragen werden. 🎒

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Mit etwas Glück einen Schwimmsack von Tarzan gewinnen und gleich im Store abholen!

Gewinne hier einen Schwimmsack von Tarzan! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Tarzan GmbH übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hast du die letzten Stories verpasst? Dann hier entlang!👇



Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerkerinnen, Künstler, Designerinnen, alles Macherinnen und Macher, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der «watson's favorites»-Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Labeln und watson-Usern entlastet.



illustration: julia neukomm