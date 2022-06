illustration: julia neukomm

watson's favorites Promotion

Zeit, deinen Kleiderschrank aufzupimpen: Diese 5 Labels helfen dir dabei!

Bunt oder lieber schlicht? Spielt keine Rolle! Heute findest du hier Streetfashion Labels für jeden Geschmack.

Olivia Zogg Folgen

Zeit, deinen Kleiderschrank aufzupimpen! Ob schlichtes Design oder ausgefallene Muster, diese Lables bieten dir qualitative Streetfashion, fernab von Massenware.

Das erste Mal gibt es bei watson's favorites ein Schuh-Label zu entdecken. Und das tolle daran, du kannst auch gleich ein paar schöne Schuhe gewinnen. Mach bei unseren zwei Wettbewerben mit und versuche dein Glück!

Und los geht'! Wir starten gleich mit einem kunterbunten Fashion-Label ... 😍

Be-Yala ist ein Fashion Brand, der in Kamerun produziert und in der Schweiz vertrieben wird. Die Inhaberin bringt ihre afrikanische Kultur mit schönen Stoffen und farbenfrohen Designs in die Schweiz. Die Modelle der Marke sind hip, gewagt und manchmal etwas wild. Sie richten sich an Kunden und Kundinnen, die mit Mode ein Statement machen wollen. Die Marke spricht junge Frauen und Herren an, die gerne aus ihrer Komfortzone ausbrechen und selbstbewusst ihren Stil präsentieren.

Über die Produkte: Be-Yala betreibt soziale Nachhaltigkeit und unterstützt die Mitarbeiterinnen in Kamerun. Das Ziel ist es, eine Community von Frauen mit Unternehmergeist aufzubauen und ihnen eine Chance auf gute Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Die Produkte werden mit hochwertigem Ankara (Baumwollstoff) von Hand hergestellt. Die Produkte eignen sich perfekt für den Sommer, denn die Leichtigkeit des Ankara Stoffes erlaubt ein luftiges Tragegefühl.

Urbane, puristische Shirts - vielseitig kombinierbar, langlebig und nachhaltig produziert: Das ist Nobl. Durch ihr schlichtes Design und die hochwertigen Materialien sind die Shirts von der Jogginghose bis zum Sakko mit allem tragbar.

Das handgemachte T-Shirt von Nobl bild: nobl

Über das Sortiment: Entworfen und genäht wird im Berner Atelier von Nobl - mit GOTS zertifizierter Baumwolle aus der Türkei und Portugal - in Kleinstserien, um Überproduktion zu vermeiden.

Etrefort hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu bewegen. Für jedes Abenteuer gerüstet mit maximalem Komfort und durchdachten Details.

Die Stretch Jeans von Etrefort bild: etrefort

Über die Hosen: Die Stretch Jeans sind der Inbegriff von Bewegungsfreiheit. Die stylische Passform, der Stretchstoff und die vielen Features machen die Jeans zu der perfekten Hose. Die Kleidung wird fair und nachhaltig in Portugal produziert.

Mit dem Zürcher Label Amigas hat die Grafikerin Manuela Murschetz gemeinsam mit ihrer vietnamesischen Produzentin Hang Huynh bunte und bequeme Leder-Sandalen ins Leben gerufen, die zu jedem Anlass passen.

Über das Produkt: Die Sandalen werden von Hangs Schuhmachern, sorgfältig und unter fairen Bedingungen von Hand gefertigt.

Kleidung in fliessenden Stoffen, ausdrucksstarken Farben und zeitlosen Prints ist die Leidenschaft von Olivia Bruni, der Gründerin von Obruni mindful Clothing. Für ihre Kollektionen verwendet Olivia hochwertige Materialien und legt Wert auf einen transparenten, respektvollen Umgang mit Natur und Umwelt in der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Sky Blue Linie von Obruni bild: obruni

Über die Produkte: Die saisonübergreifende Damen- und Kinderkollektion von Obruni macht das ganze Jahr durch Lust auf Sommer. Die Kleider lassen sich untereinander, als Mini-Me Partnerlook, sowie auch zu vorhandenen Basics perfekt kombinieren. Jedes Kleidungsstück ist in einer limitierten Stückzahl erhältlich und wird hauptsächlich in Deutschland unter fairen Bedingungen hergestellt.

Versuche hier dein Glück bei unseren zwei Wettbewerben!

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Jetzt beim Wettbewerb mitmachen und schöne Amigas Sandals nach deiner Wahl gewinnen!

Die Amigas Sandals gibt es in verschiedenen Variationen und Farben zu entdecken bild: amigas sandals

Mach hier mit und gewinne Amigas Sandals! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an Manuela Murschetz von AMiGAS Sandals übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Yes, hier gibt es nochmals etwas Tolles zu gewinnen!

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Hier beim Wettbewerb mitmachen und eine Hose von Etrefort gewinnen!

Gewinne hier eine tolle Hose von Etrefort! Vorname Nachname E-Mail Teilnahmebedingungen akzeptieren Ja Der Preis kann nicht umgetauscht werden. Die Teilnehmerdaten werden an ETRE-FORT GmbH übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hast du die letzten Stories verpasst? Dann hier entlang!👇



Mut zur Tat mit «watson's favorites» Olivia Zogg arbeitet bei watson im Marketingteam. Nebenbei baut sie zusammen mit ihrem Partner ein kleines Label auf. Durch diese Leidenschaft entstand die Idee für den «watson's favorites»-Blog.



watson setzt sich mit dem Blog für kreative Jungunternehmen in der Schweiz ein und präsentiert unter «watson's favorites» wöchentlich eine Auswahl an Produkten von kleinen Schweizer Labels. Handwerkerinnen, Künstler, Designerinnen, alles Macherinnen und Macher, welche watson mit diesem Projekt supportet. 🤝 Die vorgestellten Labels bezahlen für ihre Produktplatzierung einen Beitrag.



watson überprüft die Glaubwürdigkeit der «watson's favorites»-Partner und wird gegenüber jeglichen Ansprüchen zwischen Labeln und watson-Usern entlastet.



illustration: julia neukomm