Regen: So sah das Wetter und der Niederschlag im Frühling 2019 wirklich aus



Bild: shutterstock

Du denkst, es hat bis gestern nur «geschifft»? Dann träumst du noch vom letzten Sommer!

Der Regenschirm gehörte in letzter Zeit zur Pflichtausrüstung. Obwohl wir schon Temperaturen über 25 Grad hatten, hinterlässt dieser Frühling einen faden Beigeschmack.

Quiz 1. In den letzten Jahrzehnten hat es durchschnittlich 284,4 mm geregnet in den Frühlingsmonaten März bis Mai in Zürich. Was ist dein Eindruck? Wie viele Millimeter waren es in diesem Jahr? Deine Antwort: Auflösen

Das gilt zumindest für Zürich. In anderen Gebieten der Schweiz war es durchaus feuchter. Fast einen Nässerekord gab es etwa in Davos: Der Ferienort verzeichnete fast eineinhalb Mal so viel Niederschlag wie in einem Durchschnittsjahr. Für Davos war es der viertniederschlagsreichste Monat seit Messbeginn 1883.

Etwas nasser als normal war es auch in St. Gallen und Glarus. Trockener als normal war es dafür in Neuchâtel, wo etwa ein Zehntel der üblichen Niederschlagsmenge ausblieb.

Niederschlagsmenge total

Nebst Davos erreichten auch der Säntis und das Weissfluhjoch GR Extremwerte – dort hatte man bis zu doppelt so viel Niederschlag wie in einem Durchschnittsjahr. Tendenziell war der Frühling in den gesamten Zentral- und Ostalpen nasser als üblich.

In der übrigen Schweiz jedoch lagen die Werte mit 70 bis 90% meist unter der Norm. Über die gesamte Schweiz gesehen war der Frühling 2019 also klassischer Durchschnitt.

Niederschlagsmenge pro Tag

Seit dem 1. März 2019 gab es immer wieder längere, trockene Perioden. Doch seit Ende April häufen sich Regentage, und darunter sind auch einige mit sehr grossen Niederschlagsmengen von 20 bis teilweise über 50 mm – das erklärt dann auch unseren Eindruck von einem nassen Frühling.

grafik: watson / daten: meteoschweiz

Temperaturen und Sonnenscheindauer

Die Frühlingstemperaturen lagen ebenfalls im Bereich der Norm. Während die Monate März und April rund 1 bis 2 Grad milder waren als üblich, war der Mai im Schnitt 2,4 Grad kühler. Wir erlebten damit den kühlsten Mai seit 28 Jahren.

Beidseitig der Alpen war es vielerorts einer der zehn sonnigsten Märzmonate seit Messbeginn. April und Mai bewegten sich in Bezug auf Sonnenstunden im Mittel.

