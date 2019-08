Schweiz

Wetter: Am Sonntag zieht der Herbst ins Land.



Wer den Sommer noch geniessen will, muss das am Wochende tun – ab Montag kommt der Herbst

Am Samstag und am Sonntag bis in den Nachmittag hinein herrschen in weiten Teil der Schweiz noch sommerliche Temperaturen, die zum Baden, Wandern oder Grillieren einladen. Für den Samstag ist Sonnenschein zu erwarten und am Nachmittag dürfte sich die Luft auf 27 bis 29 Grad erwärmen, wie Meteo News in einer Mitteilung schreibt. Im Raum Basel liegen sogar Temperaturen von knapp über 30 Grad drin – wohl zum letzten Mal in diesem Jahr. Entlang den Bergen hingegen entsteht im Laufe des Tages eine zunehmende und teils ausgedehnte Quellbewölkung. Teilweise sind hier am Abend Gewitterschauer möglich.

#Wetterwechsel

Der Samstagabend bleibt im Mittelland mild mit Temperaturen von bis zu 24 Grad und erlaubt es, einen möglicherweise letzten warmen Sommerabend im Freien zu verbringen.

Auch der Sonntag beginnt freundlich mit zunächst noch längeren sonnige Abschnitte, mit hohen Wolkenfeldern und einigen Quellwolken. Im Tagesverlauf nimmt dann aber die Bewölkung zu und es kommt zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 24 bis 28 Grad im Mittelland.

Am Sonntagabend trifft dann eine Kaltfront auf die Schweiz. Insbesondere in der Nacht auf Montag bringt diese ergiebigen Niederschlag und die Temperaturen gehen deutlich zurück. Der Montag beginnt bewölkt und die Temperaturen dürften nicht über 18 Grad steigen. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung allerdings auf.

Ab Dienstag dürfte sich die Sonne wieder öfter zeigen. Die Temperaturen pendeln sich dem langjährigen Durchschnitt entsprechen bei rund 20 Grad ein. (cbe)

