Brrrrr, ist das kalt heute +++ −11 Grad in La Brévine gemessen

Nach dem Wochenende der Kater: Das Hoch des Wochenendes schwächt sich langsam ab und die Woche beginnt mit tiefen Temperaturen. Recht verbreitet gab es Bodenfrost, in manchen Regionen kam es zu leichtem Frost. Am Flughafen in Zürich wurden laut MeteoNews −1,9 Grad gemessen.

In höheren Lagen sanken die Temperaturen noch tiefer: In La Brévine erreichte das Thermometer gar −11 Grad und im Engadin bis zu −8 Grad.

Für Ende Oktober ist das aber keine Seltenheit. In den kommenden Tagen wird es am Morgen allerdings nicht mehr so kalt.

Brrr... Kalter Start in die neue Woche, stellenweise sogar leichter #Frost. 🧤 🧣Wetter vielerorts sonnig, jedoch stellenweise auch #Nebel. ^sba pic.twitter.com/2ZvFGQT2Qb — SRF Meteo (@srfmeteo) 22. Oktober 2018

Im Laufe des Tages zeigt sich aber dann doch die Sonne und verdrängt den Nebel. 20 Grad werden aber heute nicht erreicht. Höchsttemperaturen gibt es im Tessin mit 17 Grad, auf der Alpennordseite in Basel mit 16 Grad.

Bild: srfmeteo

Nach und nach wird es kühler, in der Deutschschweiz kommt im Verlauf der Woche langsam Herbstwetter auf, mit leichter Bewölkung und Niederschlägen. Am nächsten Wochenende gibt es Föhn in den Bergen. Gemäss SRF wird es weiter kühler, aber wie kühl genau, ist noch offen. (jaw)

Andrea hasst Wind Video: watson/Emily Engkent

