Das war die wohl erste Tropennacht des Jahres – und stürmisch war sie auch noch



Die Föhngebiete haben eine stürmische und an einigen Orten auch sehr warme Nacht hinter sich. Laut der Meteocentrale wurden auf der Ebenalp in der Ostschweiz und in Melchsee-Frutt OW Böen von über 130 Kilometer pro Stunde (km/h) gemessen.

In Altdorf UR brachte es der Föhn auf 104 km/h. In den vergangenen 41 Jahren seien im Mai in Altdorf nur drei stärkere Böen gezählt worden, schrieb SRF Meteo am Montag auf Twitter.

In Meiringen BE habe der Föhn in der Nacht mit bis 95 km/h geblasen. Seit 1997 habe es dort im Mai nur vier noch stärkere Böen gegeben.

Mit #Föhnsturm in der Nacht in #Altdorf/UR Böen bis 104 km/h. In den letzten 41 Jahren wurden im Mai nur 3 stärkere Windböen registriert. In #Meiringen/BE gab es diese Nacht bis 95 km/h, seit 1997 nur 4 stärkere Böen. #Mai2021 #Föhn ^is pic.twitter.com/kLkxyYH0GM — SRF Meteo (@srfmeteo) May 10, 2021

Lokal dürfte der Föhn zudem für eine Tropennacht gesorgt haben. Eine solche wird registriert, wenn die Temperatur um 08:00 Uhr am Morgen über 20 Grad liegt. Am frühen Morgen war es laut Meteoschweiz und SRF Meteo in Altenrhein SG im Rheintal über 22 Grad warm.

Der #Föhn sorgt für eine sehr warme Nacht. So werden aktuell im unteren #Rheintal 22.8 Grad gemessen. Entsprechend dürfte es lokal für eine #Tropennacht reichen (Temperaturminimum >20 Grad). Auch im Mittelland ist der #Föhn zu spüren (z.B. im Raum #Zürich). (ss) pic.twitter.com/l4cJ2rMixu — MeteoNews (@MeteoNewsAG) May 10, 2021

Mehr als 20 Grad wurden am frühen Morgen auch im Kanton Glarus registriert sowie in Vaduz, im Chablais und in Gersau SZ. (sda)

