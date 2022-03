Saharastaub – das war nur der Anfang: «Grosse Teile Europas werden richtiggehend geflutet»

Saharastaub überall: Die Schweiz erlebte gestern einen orangen Himmel und sandige Autos. Doch das war erst der Anfang. Wir erklären, wann du dein Auto oder deine Fensterscheiben endlich waschen kannst und wie du das am besten tust.

Am Dienstag erreichte der Saharastaub die Schweiz. Der Himmel färbte sich orange und das Licht wurde trüb. Ein weiterer Effekt: Jacken, Fensterscheiben und besonders die Autos wurden dreckig, weil sie mit dem Staub aus der Wüste bedeckt wurden.

Wer nun gleich zum Schwamm greifen und seine Sachen auswaschen will, sollte sich besinnen, denn der Wüstenstaub wird uns die nächsten Wochen noch etwas begleiten. Wir werden uns also an den Anblick von gefleckten Autos gewöhnen müssen.

Ein Herz für den Staub? Bei Autobesitzern wohl gerade ein schwieriges Thema. Bild: keystone

Wann verschwindet der Saharastaub wieder?

Laut MeteoNews wird uns der Staub die nächsten Tage noch sichtbar begleiten: «Am Donnerstag geht es freundlich und mild weiter, nach wie vor ist reichlich Saharastaub vorhanden.» Der Staub wird von Windstürmen in Nordafrika aufgewirbelt und gelangt wegen eines Tiefs über der Iberischen Halbinsel und Marokko nach Europa. Diese Lage wird noch einige Zeit andauern und uns noch mehr gelborangene Lichteffekte bringen.

Laut MeteoNews-Meteorologe Klaus Marquardt dürfte die Staublage zunächst weiter zunehmen: «In den kommenden Tagen wird die Staubkonzentration noch deutlich ansteigen. Grosse Teile Europas werden richtiggehend geflutet», sagt er gegenüber der Aargauer Zeitung. Erst gegen Ende der Woche, also Freitag, dürfte es wieder besser werden. Immerhin wird es wohl bis dahin keinen Blutregen geben, da in den nächsten Tagen nicht mehr mit Niederschlag gerechnet wird.

Flecken auf der ganzen Haube, doch mit dem Tuch solltest du hier nicht dahinter. Bild: keystone

Wie befreie ich meine Sachen vom Saharastaub?

Vor Freitag ist eine Putzaktion also verschwendete Liebesmüh. Doch wie werde ich den Staub dann gegebenfalls wieder los? Und was gilt es dabei zu beachten? Auf Oberflächen wie Autolack oder Fensterscheiben muss man die Sandkörner unbedingt zuerst mit fliessendem Wasser abwaschen. Wer hier bereits zum Tuch greift, riskiert, Kratzer zu hinterlassen.

Zuerst mit Wasser abspritzen, sagt der ADAC. Bild: keystone

Weil dies jedoch sehr viel Wasser verbraucht, empfiehlt der Deutsche ADAC eine Fahrt in die Autowaschanlage. «Zwar wird auch dort pro Auto viel Wasser eingesetzt, aber das wird anschliessend erneut aufbereitet», so der Deutsche Automobil-Club auf seiner Website.

Weitere eindrückliche Bilder des Saharastaubs

Die Militärbasis in Payern unter orangem Himmel. Bild: keystone

Über Stans hänget der «Mexiko-Filter». Bild: keystone

Sogar die Luzerner konnten sich nicht vor dem Phänomen drücken. Bild: keystone

In den Bergen lässt sich der Staub nun auf dem Schnee nieder. Bild: keystone

Was zu teilweise speziellen Abfahrten führt. Bild: keystone

In Südspanien war der Saharastaub sogar noch stärker zu spüren, wie dieses Bild aus Almeria zeigt. Bild: keystone

Dunkelheit am Tage auch in Cordoba. Bild: keystone

Roquates de Mar, arbeiten im Freien war noch nie schöner. Bild: keystone

Also in Navares sieht es doch wirklich aus wie in «Breaking Bad». Bild: keystone