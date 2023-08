Rheinvorland teils überschwemmt – Regen hört vorerst nicht auf

Das Rheinvorland ist zwischen Diepoldsau SG und der Mündung Bodensee am frühen Montagmorgen teilweise überschwemmt worden. Zu Schäden sei es bisher nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Internationalen Rheinregulierung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Wir erwarten die Spitze des Hochwassers um 20.00 Uhr», sagte Ralph Dietsche, Mediensprecher der internationalen Rheinregulierung, weiter.

Auch Fluss aufwärts stieg der Pegel an. Bei Domat-Ems GR lag der Pegel des Rheins am frühen Montagmorgen bei Warnstufe 3, also erhebliche Gefahr, wie SRF Meteo mitteilte.

Problematisch war laut SRF Meteo die Schneefallgrenze. Da sie am Wochenende meist über 3000 Meter lag, sei praktisch der ganze Niederschlag abgeflossen. Besonders im Spätsommer und Frühherbst sei dies gefährlich.

Auch am Montag regne es stark weiter. Doch verschiebt sich der Regen laut SRF Meteo vorübergehend von Graubünden Richtung Wallis und ins Berner Oberland. Dank der sinkenden Schneefallgrenze – auf 2000 und 2500 Meter – fliesse nicht mehr der ganze Niederschlag ab.

370 Millimeter Niederschlag in Biasca TI

Die Niederschlagsintensität sei zudem nicht mit dem Starkregen im Tessin vergleichbar. In Biasca TI waren von Samstagmittag bis am Montag Morgen mehr als 370 Millimeter Regen niedergegangen, teilte meteonews.ch mit.

Im Laufe vom Montag stelle sich im Tessin Nordföhn ein. Der Regen werde am Abend grösstenteils zu Ende gehen.

Erwartete Niederschlagssummen Montag gemäss europäischem Modell. Bild: meteonews.ch

Im westlichen Tessin, im südlichen Wallis und im Goms erwartet der Wetterdienst bis Mitternacht nochmals rund 80 Millimeter Niederschlag. Im Norden wird es auch am Dienstag noch regnen. SRF Meteo erwartet 0 bis 20 Millimeter Niederschlag. (sda)