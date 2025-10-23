Aktuell beschränken sich die starken Winde noch auf die Westschweiz. Bild: EPA/KEYSTONE

Bereits über 130 Kilometer pro Stunde gemessen: Wo und wann es heute stürmt

Weil Sturmtief «Benjamin» in den Ärmelkanal einbiegt, wird die Schweiz am Donnerstag von einem kräftigen Herbststurm heimgesucht. Hier erfährst du den ganzen Tag live, was die Auswirkungen davon sind.

Leo Helfenberger Folge mir

Mehr «Schweiz»

Die Schweiz bereitet sich auf den Sturm vor. Schuld daran ist das Sturmtief Benjamin, das über Ärmelkanal in Richtung Nordsee zieht. Die Schweiz wird dabei vom Sturmfeld erfasst. Die vorgelagerte Kaltfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über die Schweiz.

Für den ganzen Norden erteilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz eine Sturmwarnung der Stufe 3. Der Bund empfiehlt, Wälder und Bäume im Allgemeinen zu meiden und Autos, wenn möglich, unterzustellen.

MeteoNews spricht für die Westflanke der Schweiz und den Alpstein gar die höchste Sturmwarnung («schwerer Sturm») aus. «Die stärksten Windböen sind um die Mittagszeit und am Nachmittag zu erwarten», schreibt der Wetterdienst in einem Beitrag. Hier werden die höchsten Böenspitzen erwartet:

Starke Windböen werden in den Alpen, im Jura und vereinzelt auch im Flachland erwartet. Bild: meteonews

Der aktuelle Stand

Die Windgeschwindigkeiten nehmen aktuell (9 Uhr) schweizweit zu, wie die Daten von MeteoSchweiz zeigen. Erste starke Böen wurden im Westen gemessen:

Les Diablerets (VD): 135,4 Kilomter pro Stunde Chasseral (BE): 130,3 Kilomter pro Stunde Plaffeien (FR): 125,6 Kilomter pro Stunde Le Moléson (FR): 117,7 Kilomter pro Stunde La Dôle (VD): 113,4 117,7 Kilomter pro Stunde

Doch auch in den Alpen wurden bereits erste Sturmböen gemessen. Die Messstationen auf dem Pilatus (OW) und in Andermatt (UR) melden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

Mit dem Sturm kommt auch Regen: Die Regenfront erstreckt sich aktuell von Genf über den Jura bis nach Basel. Auch im Süden der Schweiz fällt aktuell Niederschlag. Im Laufe des Tages zieht diese Front gen Osten. Dabei kann es verschiedentlich auch zu Blitz und Donner kommen.

Die weitere Prognose

Wie Prognosen von kachelmannwetter.com zeigen, dürfte der Sturm, was die Böenspitzen anbelangt, in der Westschweiz um die Mittagszeit seinen Höhepunkt erreichen. In Bern und Basel nimmt der Wind bis etwa 13 Uhr nochmals stark zu.

In Zürich dürfte es hingegen erst ab etwa 11 Uhr richtig losgehen. Der Höhepunkt wird hier für 15 Uhr erwartet. In der Ostschweiz in St. Gallen verschiebt sich das Ganze nochmals etwas stärker in Richtung Nachmittag, hier nehmen die Windstärken ab 12 Uhr stark zu, der Höhepunkt ist aktuell für 16 Uhr prognostiziert. (leo)

Du steckst Mitten im Sturm und hast Aufnahmen gemacht? Dann poste sie uns in die Kommentarspalte!