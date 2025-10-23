Bereits über 130 Kilometer pro Stunde gemessen: Wo und wann es heute stürmt
Die Schweiz bereitet sich auf den Sturm vor. Schuld daran ist das Sturmtief Benjamin, das über Ärmelkanal in Richtung Nordsee zieht. Die Schweiz wird dabei vom Sturmfeld erfasst. Die vorgelagerte Kaltfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über die Schweiz.
Für den ganzen Norden erteilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz eine Sturmwarnung der Stufe 3. Der Bund empfiehlt, Wälder und Bäume im Allgemeinen zu meiden und Autos, wenn möglich, unterzustellen.
MeteoNews spricht für die Westflanke der Schweiz und den Alpstein gar die höchste Sturmwarnung («schwerer Sturm») aus. «Die stärksten Windböen sind um die Mittagszeit und am Nachmittag zu erwarten», schreibt der Wetterdienst in einem Beitrag. Hier werden die höchsten Böenspitzen erwartet:
Der aktuelle Stand
Die Windgeschwindigkeiten nehmen aktuell (9 Uhr) schweizweit zu, wie die Daten von MeteoSchweiz zeigen. Erste starke Böen wurden im Westen gemessen:
- Les Diablerets (VD): 135,4 Kilomter pro Stunde
- Chasseral (BE): 130,3 Kilomter pro Stunde
- Plaffeien (FR): 125,6 Kilomter pro Stunde
- Le Moléson (FR): 117,7 Kilomter pro Stunde
- La Dôle (VD): 113,4 117,7 Kilomter pro Stunde
Doch auch in den Alpen wurden bereits erste Sturmböen gemessen. Die Messstationen auf dem Pilatus (OW) und in Andermatt (UR) melden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.
Mit dem Sturm kommt auch Regen: Die Regenfront erstreckt sich aktuell von Genf über den Jura bis nach Basel. Auch im Süden der Schweiz fällt aktuell Niederschlag. Im Laufe des Tages zieht diese Front gen Osten. Dabei kann es verschiedentlich auch zu Blitz und Donner kommen.
Die weitere Prognose
Wie Prognosen von kachelmannwetter.com zeigen, dürfte der Sturm, was die Böenspitzen anbelangt, in der Westschweiz um die Mittagszeit seinen Höhepunkt erreichen. In Bern und Basel nimmt der Wind bis etwa 13 Uhr nochmals stark zu.
In Zürich dürfte es hingegen erst ab etwa 11 Uhr richtig losgehen. Der Höhepunkt wird hier für 15 Uhr erwartet. In der Ostschweiz in St. Gallen verschiebt sich das Ganze nochmals etwas stärker in Richtung Nachmittag, hier nehmen die Windstärken ab 12 Uhr stark zu, der Höhepunkt ist aktuell für 16 Uhr prognostiziert. (leo)