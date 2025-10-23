bedeckt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Sturm erreicht die Schweiz: Wann und wo es am Donnerstag stürmt

epa06414163 A woman walks with an umbrella as waves pound the lakeside promenade on the Lake of Geneva, in the Ouchy Harbour, in Lausanne, Switzerland, 03 January 2018. The Storm Burglind is expected ...
Aktuell beschränken sich die starken Winde noch auf die Westschweiz.Bild: EPA/KEYSTONE

Bereits über 130 Kilometer pro Stunde gemessen: Wo und wann es heute stürmt

Weil Sturmtief «Benjamin» in den Ärmelkanal einbiegt, wird die Schweiz am Donnerstag von einem kräftigen Herbststurm heimgesucht. Hier erfährst du den ganzen Tag live, was die Auswirkungen davon sind.
23.10.2025, 09:2223.10.2025, 09:22
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Die Schweiz bereitet sich auf den Sturm vor. Schuld daran ist das Sturmtief Benjamin, das über Ärmelkanal in Richtung Nordsee zieht. Die Schweiz wird dabei vom Sturmfeld erfasst. Die vorgelagerte Kaltfront zieht am Donnerstag von West nach Ost über die Schweiz.

Für den ganzen Norden erteilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz eine Sturmwarnung der Stufe 3. Der Bund empfiehlt, Wälder und Bäume im Allgemeinen zu meiden und Autos, wenn möglich, unterzustellen.

MeteoNews spricht für die Westflanke der Schweiz und den Alpstein gar die höchste Sturmwarnung («schwerer Sturm») aus. «Die stärksten Windböen sind um die Mittagszeit und am Nachmittag zu erwarten», schreibt der Wetterdienst in einem Beitrag. Hier werden die höchsten Böenspitzen erwartet:

Wo der Sturm Benjamin in der Schweiz im Oktober 2025 wütet.
Starke Windböen werden in den Alpen, im Jura und vereinzelt auch im Flachland erwartet. Bild: meteonews

Der aktuelle Stand

Die Windgeschwindigkeiten nehmen aktuell (9 Uhr) schweizweit zu, wie die Daten von MeteoSchweiz zeigen. Erste starke Böen wurden im Westen gemessen:

  1. Les Diablerets (VD): 135,4 Kilomter pro Stunde
  2. Chasseral (BE): 130,3 Kilomter pro Stunde
  3. Plaffeien (FR): 125,6 Kilomter pro Stunde
  4. Le Moléson (FR): 117,7 Kilomter pro Stunde
  5. La Dôle (VD): 113,4 117,7 Kilomter pro Stunde

Doch auch in den Alpen wurden bereits erste Sturmböen gemessen. Die Messstationen auf dem Pilatus (OW) und in Andermatt (UR) melden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

Mit dem Sturm kommt auch Regen: Die Regenfront erstreckt sich aktuell von Genf über den Jura bis nach Basel. Auch im Süden der Schweiz fällt aktuell Niederschlag. Im Laufe des Tages zieht diese Front gen Osten. Dabei kann es verschiedentlich auch zu Blitz und Donner kommen.

Die weitere Prognose

Wie Prognosen von kachelmannwetter.com zeigen, dürfte der Sturm, was die Böenspitzen anbelangt, in der Westschweiz um die Mittagszeit seinen Höhepunkt erreichen. In Bern und Basel nimmt der Wind bis etwa 13 Uhr nochmals stark zu.

In Zürich dürfte es hingegen erst ab etwa 11 Uhr richtig losgehen. Der Höhepunkt wird hier für 15 Uhr erwartet. In der Ostschweiz in St. Gallen verschiebt sich das Ganze nochmals etwas stärker in Richtung Nachmittag, hier nehmen die Windstärken ab 12 Uhr stark zu, der Höhepunkt ist aktuell für 16 Uhr prognostiziert. (leo)

Du steckst Mitten im Sturm und hast Aufnahmen gemacht? Dann poste sie uns in die Kommentarspalte!

Mehr zum Wetter:

Klimawandel bringt mehr «Superzellen-Gewitter» in die Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wintersturm Burglind fegt über die Schweiz
1 / 39
Wintersturm Burglind fegt über die Schweiz
Ein Murgang südlich des Lintertunnels hatte die Kantonsstrasse Frutigen-Adelboden am Donnerstagabend beschädigt und unpassierbar gemacht.
quelle: epa/keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Laubbläser-Abstimmung kurz (und windig) erklärt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
4
Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
5
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik +++ Russland startet Atom-Manöver
Meistkommentiert
1
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
2
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
3
«Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
4
Geflüchtete sollen nicht mehr in ihre Heimat reisen dürfen – nur noch in Ausnahmefällen
5
«Töchter»-Demos gegen Merz – Kritik an Bemerkung zum «Stadtbild»
Meistgeteilt
1
Ohne Einladung: Donald Trump reist ans WEF – Schweiz vor heiklen Fragen
2
Bär bricht in Zoo ein und besucht Artgenossen
3
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
4
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
5
Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
Bund warnt vor Herbststurm – das musst du wissen
Windspitzen bis zu 90 km/h in den Niederungen und über 118 km/h in den Bergen: Ab Donnerstag wird es stürmisch. Auch die Temperaturen fallen deutlich. Und nass (oder weiss) wird es ebenfalls.
Ein Sturmtief, das sich derzeit über den Färöer Inseln bildet, sorgt am Donnerstag für turbulentes Wetter in der Schweiz. Der erste Herbststurm steht an, wie Meteonews berichtet.
Zur Story