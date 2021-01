Schweiz

Wetter

Grosse Lawinengefahr: Keine Züge nach Zermatt



Grosse Lawinengefahr: Keine Züge nach Zermatt, mehrere Bahnlinien unterbrochen



Das Wetter kippt: Nach den starken Schneefällen in den letzten Tagen bringen kräftige Winde mit mehreren Warmfronten bis am Freitag milde Temperaturen. Das bleibt nicht ohne Nebenwirkungen: Die Schneeschmelze gepaart mit hohen Niederschlagsmengen lässt laut SRF Meteo die Pegel der Bäche und Flüsse steigen. Lokal könne es zu Überschwemmungen kommen.

Oberhalb von 1500 Metern nehme die Lawinengefahr deutlich zu, weil sich zum Neuschnee durch den starken Wind gebietsweise auch viel Triebschnee ansammle, teilte SRF Meteo mit.

Das führt zu Behinderung im Verkehr: Die Streck zwischen Täsch und Zermatt ist gesperrt. Hier ging eine Lawinen nieder. Wegen Lawinengefahr unterbrochen ist die Bahnstrecke zwischen Niederwald VS und Hospental UR und zwischen Andermatt und Tschamut-Selva. Wie lange die Unterbrüche dauern, ist noch unklar.

Im Berner Oberland ist der Zugverkehr zwischen Brienz und Interlaken Ost eingestellt. Auf die Kleine Scheidegg werden heute keine Züge fahren – sowohl von Wengen als auch von Grindelwald aus.



Auftakt zu einer schnee- und regenreichen zweiten Wochenhälfte mit Tauwetter. Mehr dazu im heutigen #MeteoBlog https://t.co/uCZM9tsTXR von #MeteoSchweiz. 48h-Gesamtniederschlag bis Freitagabend. pic.twitter.com/w8I6nu1ttz — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) January 27, 2021

Auf den Jurahöhen sowie den Voralpen- und Alpengipfeln sei am Donnerstag und Freitag mit Orkanböen mit Windspitzen von über 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Im Flachland dürfte der Südwestwind am Donnerstag vor allem im westlichen und zentralen Mittelland Böen von 40 bis 60 km/h und am Freitag verbreitet 50 bis 80 km/h erreichen.

Am Heute und am Freitag kommen laut SRF Meteo vor allem am Alpennordhang ergiebige Niederschlagsmengen zusammen. Verbreitet seien 50 bis 120 Millimeter zu erwarten. Die Schneefallgrenze steige am Mittwochabend an. Sie liege am Donnerstag und Freitag meist zwischen 1300 und 1800 Meter, im Westen teils über 2000 Meter. (sda)

Achtung‼️ Am Donnerstag in den Alpen teilweise grosse #Lawinengefahr. « Die Verhältnisse für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind sehr gefährlich. Exponierte Verkehrswege sind gefährdet.», so @whiteriskslf. #StaySafe🏔️🎿⛷️🏂 #lawinenbulletin ^is pic.twitter.com/FsRMTCbXNr — SRF Meteo (@srfmeteo) January 27, 2021

