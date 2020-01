Schweiz

Wetter

Wetter: Bis 13 Grad zu Tagsbeginn in Basel - und am Montag kommt der Frühling



quelle: meteonews

Extrem warme Temperaturen bei Tagesbeginn – und am Montag kommt der Frühling 🌡️

Hast du heute morgen in deiner Winterjacke geschwitzt? Kein Wunder: Um fünf Uhr früh hat das Thermometer in Basel laut SRF Meteo bereits 13,1 Grad angezeigt. Normalerweise betragen die Tiefstwerte um diese Jahreszeit eher -1 Grad.

Für einmal war es im Tessin deutlich kälter als im Norden: So zeigte das Thermometer in Lugano nur 3 Grad an.

So warm war es am Freitag um 5 Uhr:

Die Höchstwerte steigen heute auf sehr milde 12 bis 14 Grad. Selbst in 1000 Metern höhe sind es noch 9 Grad.

18 Grad am Montag

Aus Südwesten erreicht uns übers Wochenende noch wärmere Luft und beschert uns einen frühlingshaften Tag. So steigen die Temperaturen bis Montag im Mittelland verbreitet auf 18 Grad an.

(amü)

Abonniere unseren Newsletter