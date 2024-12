Es schneit in Zürich!

Juhuu, jetzt schneit es auch im Flachland! In Zürich hat am Sonntagabend Schneefall eingesetzt.

Wird das für weisse Weihnachten reichen oder bleibt es bei einer kurzen Freude? Gemäss Meteorologen ist Schnee an Heiligabend nur in den Alpen fix – in Genf und Basel könnte es knapp werden, in Bern und Zürich liegen die Chancen 50:50. Die Daumen sind auf alle Fälle gedrückt!

(lst)