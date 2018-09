Schweiz

Wetter

Und wie wird das Wetter am Wochenende? Schlicht und einfach toll 😋😎🤗



Grillieren, Baden als wäre es mitten im Sommer. Sonne pur und hochsommerliche Temperaturen erwarten uns am Wochenende. Die Kaltfront zieht nach Osten ab. Von Frankreich fliesst bereits trockenere Luft nach. Ab dem Wochenende bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter. Am Sonntag trägt eine Warmfront ein paar Wolkenfelder heran. Warmes oder sogar heisses Spätsommerwetter begleitet uns auch durch die kommende Woche.

Am Samstag scheint oft die Sonne. Am Morgen tummeln sich einige Nebel- oder Hochnebelfelder, am Nachmittag hat es ein paar Quellwolken. Es ist mild bei 20 bis 25 Grad. Am Samstagmorgen ist es frisch bei rund 11 Grad. Der Wind weht schwach bis mässig, morgen kommt etwas Bise auf, prognostiziert srf meteo.

Bild: Shutterstock

Bis zu 30 Grad

Am Sonntag und am Montag scheint oft die Sonne. Am Morgen hat es lokal Nebel oder Hochnebel. Am Sonntag ziehen einige dünne Wolkenfelder vorüber. Am Montag entstehen über den Bergen einige Quellwolken. Es ist sehr warm bei 25 bis 28 Grad.

Am Dienstag und am Mittwoch geht unter Hochdruckeinfluss das Spätsommerwetter weiter. Oft scheint die Sonne. Ab und zu ziehen Wolkenfelder vorüber. Am Morgen liegt im Flachland stellenweise Nebel. Es wird sehr warm: Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad, lokal sind 30 Grad möglich. (whr)

