Schweiz

Wetter

Heftiges Gewitter entlädt sich über Zürich und Luzern



10'000 Blitze seit gestern Abend – die Hitze verabschiedet sich mit einem Knall

Der Hochsommer hat sich krachend verabschiedet. Nachdem es gestern tagsüber noch teilweise sehr freundliches Wetter mit Temperaturen von bis zu knapp 30 Grad gab, entlud sich am Abend ein heftiges Gewitter über dem Flachland.

Kräftige #Gewitter brachten in der Nacht gebietsweise 20 bis 45 mm #Regen 🌧️. Seit gestern Nachmittag wurden knapp 10'000 Blitzeinschläge ⚡️⚡️ registriert. Kräftigste Böe 🌬️: 91 km/h in Affoltern ZH. #gewitterNacht ^gf pic.twitter.com/blRSz7YUzP — SRF Meteo (@srfmeteo) August 24, 2018

SRF Meteo registrierte knapp 10'000 Blitzeinschläge. Besonders stark wütete das Unwetter in den Regionen Zürich, Aarau und Luzern. Dort wurden 25 – 30 Blitze pro Minute gemessen.

Blitze überall Video: az medien video unit

Zudem luftete es ziemlich stark: Im zürcherischen Affoltern wurden Böen mit 91 Stundenkilometern gemessen.

3-4 Blitze pro Sekunde: Das Gewitter über dem Limmattal Es blitzt seit über 15‘ im Limmattal. Aber 3-4 Blitze pro Sekunde! Selten hört man #Donner. ??? Woher diese Energie, @Kachelmann ? #Blitz pic.twitter.com/lEOgI09G69 — Markus M. Müller (@netmex) 23. August 2018

Ein bisschen weiter östlich: Der Blick über die Hardbrücke in Zürich Video: watson

So sah das Gewitter im Zürcher Seefeld aus: #Weltuntergang pic.twitter.com/ds2k8OcbR5 — Jenni Thier (@stehsatz) 23. August 2018

Vom starken Regenfall überrascht wurden auch die Besucher des Zürich Openair. Festivalbesucher suchten in den Festzelten Unterschlupf.

Festivalbesucher flüchten vor dem Regen Video: watson/Sarah Serafini

Auf dem Programm während des Gewitters stand ausgerechnet Kendrick Lamar, wahrscheinlich der grösste Star des Events.

Das wichtigste: Höchstwerte um 23 Grad. #nichtmehrheiss

Am Vormittag vorübergehend vielerorts trocken mit sonnigen Phasen, am Nachmittag wieder vermehrt, aber nicht überall, nass. #Regen, vereinzelt #Gewitter. ^gf pic.twitter.com/gv4b2oTw4G — SRF Meteo (@srfmeteo) August 24, 2018

Heute wird das Wetter wieder trockener, vor allem am Morgen. Am Nachmittag dürfte es vermehrt wieder regnen. Die Temperaturen liegen so um die 23 Grad.

Für Samstag sind die Prognosen derzeit ziemlich durchzogen. Nächste Woche soll es dann relativ sonnig weitergehen. Allerdings werden vorerst keine Temperaturen um die 30 Grad mehr erwartet. (cma/mlu)

Wisst ihr noch? Damals, als wir noch geschwitzt haben :)

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare