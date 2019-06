Schweiz

Wetter

Rekordverdächtige Überschwemmungen in Graubünden: 2 Personen aus Auto gerettet



Bild: kapo graubünden

So viel Wasser wie seit 1975 nicht mehr: Hier werden Insassen aus einem Auto gerettet

Starker Regen hat in der Nacht auf Mittwoch Teile des Kantons Graubünden erfasst. In Splügen mussten zwei Personen aus einem Fahrzeug gerettet werden, das in einen Bach geraten war. Diverse Strassen wurden gesperrt, darunter die Nationalstrasse A13.

Von Dienstagabend 22 Uhr bis Mittwochmorgen 9 Uhr gingen bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden über 15 Meldungen zu Ereignissen mit Starkniederschlägen ein. In diversen Teilen des Kantons standen Feuerwehren, das Tiefbauamt und weitere Organisationen im Einsatz.

bild: kapo graubünden

Besonders betroffen waren laut Polizeiangaben die Regionen Mesolcina und Rheinwald. In Splügen wurde beim oberen Bergbahnparkplatzes ein Auto vom ansteigenden «Hüscherabach» erfasst und in den Bach gerissen. Die beiden Insassen wurden im Schlaf von den Fluten überrascht.

Bild: kapo graubünden

Mit einem Kranfahrzeug konnten die beiden Insassen unverletzt, jedoch unterkühlt aus dem Fahrzeug geborgen werden. In Cama wurden zwei Familien und in Medels Bewohner eines Hauses sowie deren Tiere aus dem Stall vorsorglich evakuiert.

Überschwemmung: So viel Wasser wie zuletzt 1975

Die starken Regenfälle führen in den Flüssen zu hohen Wasserständen. Der Fluss Landwasser bei Davos führte zuletzt 1975 ähnliche Wassermassen. Statistisch gesehen führt der Fluss nur alle 65 Jahre so viel Wasser. Das schreibt der SRF-Meterologe Gaudenz Flury auf Twitter.

Das #Landwasser @DavosKlosters #Davos führte heute Morgen mit 51 m3/s so viel Wasser wie selten. Nur 1975 gabs einmal einen grösseren Abfluss. Statistisch gibts das nur alle ca. 65 Jahre einmal. Gemessen wird seit 1967. Quelle: #BAFU pic.twitter.com/A91lC82Zad — Gaudenz Flury (@GaudenzF) June 12, 2019

Auch die Moësa im Misoxtal zwischen Graubünden und dem Tessin führt ausserordentlich viel Wasser. Das zeigt ein Video, das ein User SRF-Meteo zugeschickt hat.

Mehrere Strassen gesperrt

Die Autostrasse A13 sowie die Italienische Strasse H13 wurden bei Medels und bei Cabbiolo von Murgängen erfasst oder von den Wassermassen bedroht. Sowohl die A13 als auch die Italienische Strasse H13 und der Splügenpass mussten gesperrt werden.

Bild: kapo graubünden

Die Einsatzkräfte nahmen die Aufräum- und Sicherungsarbeiten am Mittwochmorgen mit Hochdruck auf. Im übrigen Kantonsgebiet kam es zu Verkehrsbehinderungen oder Umleitungen.

Diese Strassen sind weiterhin gesperrt: bild: strassen.gr/strassenzustand

Regenmengen von einem ganzen Monat

Bild: meteonews

Der Wetterdienst Meteonews schrieb am Mittwoch von «teils unwetterartigen Regenmengen» in der Schweiz. Die seit Sonntag gemessenen Mengen hätten teilweise die durchschnittlichen Regenmengen, welche über den ganze Monat Juni verteilt fielen, überstiegen. Für neue Niederschlagsrekorde habe es aber nicht gereicht.

In einer stark ausgeprägten südlichen Höhenströmung wurden seit Sonntag sehr feuchte und labile Luftmassen in den Alpenraum geführt, die kräftige und gewittrig durchsetzte Niederschläge auslösten. Starker Regen prasselte laut Meteonews nieder in der Region Bern, in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz. Die Niederschlagsmengen hätten sich auf 30 bis 60 Millimeter summiert.

In der Romandie, entlang des Juras, im Chablais, im Obergoms, im Gotthardgebiet sowie in Teilen der Surselva kamen verbreitet 60 bis 90 Millimeter, stellenweise auch über 100 Millimeter Regen zusammen. Am meisten Niederschlag fiel gemäss Meteonews zwischen der Simplonsüdseite und dem Sopraceneri mit 150 bis knapp 200 Millimetern. (sda/jaw)

Aktuelle Polizeibilder Fluchender Lastwagenfahrer Das könnte dich auch interessieren: «Das stimmt einfach nicht» – Martullo-Blocher wird in der «Arena» vorgeführt Link zum Artikel Nach Handy-Terror: Betroffene Mutter rechnet mit SVP-Glarner ab – und wie Link zum Artikel Trump setzte Kopfgeld auf unschuldige Schwarze aus – jetzt melden sie sich zu Wort Link zum Artikel 9 spannende Geisterstädte und ihre Geschichten Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter