28 Grad kurz vor 5 Uhr: In den Alpentälern ist es heiss (heftige Gewitter dürften folgen)

Mehr «Schweiz»

Das Thermometer hat kurz nach 05.00 Uhr in Vaduz FL bereits 28 Grad angezeigt. Fast so warm war es mit 27.6 Grad in Elm GL, wie SRF Meteo am Donnerstagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Auch in Oberschan SG und Göschenen UR lag das Quecksilber bereits über 25 Grad. Der Föhn mache den brühwarmen Morgen möglich, schrieb SRF Meteo dazu.

Als Ruhe vor dem Sturm bezeichnete der Wetterdienst Meteonews den warmen Morgen. Ab Mittag ziehen auf der Alpennordseite aus Südwesten erste kräftige Gewitter auf, hiess es auf der Webseite des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz. Am Abend sind teils heftige Gewitter mit Sturmböen und Hagel vorhergesagt. (sda)