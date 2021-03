Schweiz

Sturm Luis bringt Wintercomback mit Schnee



Sturm «Luis» fegte nicht nur mit 160 km/h über die Schweiz, sondern bringt auch ❄️❄️❄️

Der Sturm «Luis» fegte mit Windspitzen von über 160 Kilometern pro Stunde über die Schweiz – und er brachte am Sonntag den Winter zurück. In der Nacht fielen auf dem Grossen Sankt Bernhard 33 Zentimeter Neuschnee. In Appenzell waren es gut 10 Zentimeter.

Die Kaltfront von #SturmLuis hat deutlich kältere Luft und stellenweise ein #WinterComeback gebracht. In erhöhten Lagen wurde es zum Teil winterlich. ^ja#Neuschneemengen: pic.twitter.com/k1FKhWeTTk — SRF Meteo (@srfmeteo) March 14, 2021

Verantwortlich für den Wetterwechsel ist die Kaltfront, die hinter «Luis» deutlich kältere Luft in die Schweiz führte, wie SRF Meteo am Sonntag auf Twitter mitteilte. In den kommenden vier Tagen wird es laut dem Wetterdienst meteocentrale.ch mit einer Nordstaulage noch mehr Schnee geben.

Mit rund 30 Zentimetern am meisten Neuschnee gab es in den Walliser Alpen und in den Voralpen. Der Wintereinbruch bescherte sogar dem Mittelland wieder ein Schäumchen Schnee, etwa in Glarus, Eriswil BE oder Luthern LU. Allerdings machten Windverwehungen die Neuschneemessung schwierig.

Die Wolkenspirale von Sturmtief #Luis liegt heute Morgen über Ostsee, seine Kaltfront hat uns inzwischen komplett überquert. Auf ihrer Rückseite fliesst nachhaltig kältere Luft in den Alpenraum. Hier gibts die vergangenen windigen Stunden im Detail: https://t.co/WifAu1807F (km) pic.twitter.com/MLty0REsl8 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 14, 2021

Meteocentrale.ch meldete die stärkste Windböe von Sturmtief «Luis» mit 161 km/h für den Hohen Kasten an der Grenze der Kantone Appenzell-Innerrhoden und St. Gallen. Auf dem Moléson FR wurden 130 km/h gemessen, auf dem Üetliberg bei Zürich 123 km/h. und auf dem Bantiger bei Bern 122 km/h.

Der Sturm löste Dutzende von Schadenmeldungen und Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in den betroffenen Gebieten aus. Die meisten Einsätze betrafen umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, umgeblasene Verkehrsschilder oder Bauabschrankungen.

Sturmtief Luis fegt mit 116 km/h über Bern und löste bis jetzt auf dem Stadtgebiet 12 Feuerwehreinsätze aus. Bäume und Äste sind auf Strassen gefallen, Dachkonstruktionen und Fensterläden mussten gesichert werden. Sogar ein Auto wurde unter einem Ast begraben. pic.twitter.com/wV8zJd5ZuI — Schutz und Rettung Bern (@schutzrettungbe) March 13, 2021

In der Stadt Bern wurde laut Angaben von Schutz und Rettung Bern ein Auto unter einem grossen abgebrochenen Ast eines Baumes begraben. In Dietikon ZH blies der Sturmwind ein ganzes Baugerüst um. Auf dem Zürichsee geriet ein Boot in Seenot und lief mit Wasser voll. In der Freiburger Gemeinde Montagny kam es zu einem Stromausfall. (sda)

