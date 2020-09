Schweiz

Wetter

Herbstliches Wetter: Es wird kalt und der Schnee kommt



Pack die Mütze ein! Es wird kalt – und die Schneefallgrenze sinkt

Nach einem überdurchschnittlich warmen September zieht nun eine Kaltfront über die Schweiz. Diese sorgt in den nächsten Tagen für viel Regen – und für Schnee in tieferen Gebieten.

Aus mit dem warmen Wetter: Nun kommt die volle Ladung Herbst. Gemäss «MeteoNews» liegt die Höchsttemperatur in den nächsten Tagen bei elf Grad.

Auf der ganzen Alpennordseite ist mit andauernden Regenfällen zu rechnen. Und die Schneefallgrenze sinkt deutlich: Auf bis zu 1300 Meter am Freitag und bis zu 900 Meter am Samstag. In den Hochalpen kann bis zu einem Meter Neuschnee fallen. Die Temperaturen am Samstag bewegen sich bei maximal zehn Grad.

Auf dem Gotthardpass (2106 MüM) liegt bereits eine dünne Schneedecke:

Am Sonntag steigen die Temperaturen in der Nord- und Westschweiz ebenfalls nicht über zehn Grad. Im Tessin ist es das ganze Wochenende über wärmer: Dort bleiben die Temperaturen bei angenehmen 18 Grad.

Ab Dienstag können wir uns auf Besserung hoffen. Die Temperaturen sollen wieder steigen und die Regenfälle nachlassen. (cki)



