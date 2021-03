Sturmtief «Luis» ist mit über 110km/h unterwegs – Waldspaziergänge sind jetzt tabu

Getreideproduzenten und Bauern hoffen auf Regen – doch es sieht vorerst nicht gut aus

Bauern und Getreideproduzenten in der Schweiz hoffen auf Regen in den kommenden Tagen. Werden die derzeit trockenen Böden in den kommenden Tagen benässt, dürften sich die Schäden für die Kulturen in Grenzen halten, lautet der Tenor.

Seit einem Monat hat es in vielen Regionen der Schweiz gar nicht oder kaum geregnet; Sonne, Wärme und die Bise haben das Ihre dazu beigetragen, dass die Böden staubtrocken sind. Mehrere Kantone verhängten wegen der Gefahr von Waldbränden bereits Feuerverbote.

Zurzeit …