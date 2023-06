Regenrekord in Basel, Superzelle in Deutschland: So sahen die Unwetter von gestern aus

Mehr «Schweiz»

In der Nacht auf Freitag überquerte die Schweiz eine Kaltfront. Ihr ging eine kräftige Gewitterfront voraus, die am Donnerstagnachmittag nicht nur in der Schweiz, sondern auch in weiten Teilen Deutschlands und Frankreichs Sturmböen, Hagel und viel Niederschlag mit sich brachte.

Am meisten Niederschlag gab es gemäss MeteoNews im Glarnerland und beim östlichen Alpennordhang, aber auch im Wallis und in der Nordwestschweiz. In Basel wurde sogar ein neuer Regenrekord aufgestellt, wie SRF Meteo schreibt.

Gestürmt hat es insbesondere in der West- und Nordwestschweiz, Spitzenreiter war die Gemeinde Saint-Prex am Genfersee mit Windböen von bis zu 135 Kilometern pro Stunde, so MeteoNews. Im Waadtland kam es wegen umgestürzter Bäume zu Verkehrsbehinderungen, ansonsten sind allerdings keine grösseren Schäden bekannt, wie SRF Meteo mitteilt.

Die Bilder aus der Schweiz

Schöner Schnappschuss aus Basel bild: USERINPUT

Die Bilder aus Deutschland

In Deutschland tobte die Gewitterfront um einiges heftiger, es waren mehrere Bundesländer im Westen, der Mitte und Nordosten von den Unwettern betroffen. In Niedersachsen wurden wegen des vielen Niederschlags Teile des Verkehrs lahmgelegt: Strassen und Geschäfte standen unter Wasser und Strassenbahnen und Autos steckten fest.

Wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt, wurde auch der Bahnverkehr empfindlich gestört: «Wegen überfluteter Gleise und beschädigter Oberleitungen» seien zahlreiche wichtige Bahnstrecken wie Fulda–Kassel–Göttingen oder Frankfurt–Mainz–Wiesbaden seit Donnerstagabend gesperrt. Über der hessischen Stadt Kassel habe sich eine sogenannte «Superzelle» entladen, auch in anderen Regionen kam es zu golfballgrossen Hagelkörnern und umgestürzten Bäumen.

Im Vorfeld wurden für Deutschland sogar Tornadowarnungen herausgegeben. Vereinzelt kam es auch zu Tornados, auch wenn sie, wie auf diesem Video, nur schwer erkennbar waren:

Golfballgrosse Hagelkörner in Kassel Bild: imago

Bild: imago

(lak)