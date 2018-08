Schweiz

Und jetzt kommt der Regen (aber nicht für alle)

Darauf hatten wir lange gewartet: Die Temperaturen haben sich am Wochenende deutlich abgekühlt. Gestern Morgen zeigte das Thermometer im Mittelland gerade mal noch 9 Grad an. In La Brévine wurde gar nur 0,5 Grad gemessen.

Auch für heute erwarten die Meteorologen nicht mehr die ganz hohen Temperaturen: Vorhergesagt werden rund 20-28 Grad. Am Morgen dürfte es noch verbreitet trocken bleiben, bis dann von Westen her eine Kaltfront über die Schweiz zieht.

#Regen! Ab dem Mittag zunächst im Westen, später im Osten verbreitet nass. Teils #Gewitter. Am Vormittag im Westen bereits erste Regenwolken, im Osten noch ziemlich sonnig. 22 bis 27 Grad. ^is pic.twitter.com/1RNjjsN4Qs — SRF Meteo (@srfmeteo) August 13, 2018

Die Front bringt Schauer und Gewitter mit sich. Sie wird die Zentralschweiz und das Mittelland am späteren Vormittag erreichen. Kachelmannwetter.com warnt gar vor örtlichen Unwettern mit Hagel, Sturmböen und Gewittern. In den östlichen Voralpen und im Bodenseegebiet dürfte das Wetter noch bis am Nachmittag trocken bleiben, danach ist auch dort örtlich mit Niederschlägen zu rechnen.

#Schweiz: Vom Westen her überquert uns eine #Kaltfront mit Schauern & Gewittern. Örtlich besteht Unwettergefahr! Am längsten trocken mit Sonne ist es durch Föhn in der Deutschschweiz. Für Details in die Kantone/Bezirke, Stunden vorklicken. https://t.co/BphDGaBc0q #wetter /CG — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) 13. August 2018

Der Regen dürfte den ausgetrockneten Böden aber nicht allzuviel bringen: Erstens ist er nicht flächendeckend, zweitens ist er schon bald wieder vorbei.

Und wieder gibt es nicht für alle Regen. Die #Kaltfronten morgen bringen v.a. im Westen, an den Voralpen und im Süden Schauer, im Mittelland gibt es Regionen, die trocken bleiben. ^chs pic.twitter.com/fqc2wDE8dU — SRF Meteo (@srfmeteo) 12. August 2018

Zur Wochenmitte erwarten die Wetterdienste wieder trockeneres und wärmeres Wetter. Allenfalls am Freitag ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen. (mlu)

