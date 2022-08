Starkregen und Gewitter in der Schweiz – Zugausfälle im Kanton Bern

Der Regen ist zurück – und mit ihm Gewitter und Zugausfälle im Kanton Bern

In Vevey VD, Torricella TI und Nenzlingen BL hat es am Mittwochabend stark geregnet. In Vevey verzeichnete SRF Meteo den von ihnen zunächst höchsten gemessenen Stundenwert mit 50.1 Millimeter Niederschlag. Im Kanton Bern kam es zu Zugausfällen.

Der Wetterdienst Meteonews schrieb von einem «Volltreffer» in Basel. Auf dem dazu beigefügten Bild des Niederschlagsradars war über Basel eine violett gefärbte Regenzelle zu sehen – violett färbt sich der Niederschlagsradar laut Legende bei einem Stundenwert von 50 Millimetern. Die Zelle sei ostwärts weitergezogen.

Zudem berichtete Meteonews von einem starken Gewitter im Simmental BE zwischen dem Gantrisch und dem Niesen. Mit starkem Wind sei das Gewitter in Richtung Thunersee unterwegs.

Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, sprach für den Westen der Schweiz eine möglicherweise erhebliche Gewittergefahr aus. Im Tessin galt eine erhebliche Regengefahr.

Aufgrund von Unwetterschäden fielen zwischen Belp BE und Thun BE sämtliche Züge aus. Betroffen waren laut Bahnverkehrsinformationen die Linien S4 und S44. Auch zwischen Thun und Langnau im Emmental BE kam es aufgrund des Unwetters zu Verspätungen und Zugausfällen - Bahnersatzbusse waren laut Bahnverkehrsinformation organisiert. Die Dauer beider Einschränkungen war zum Zeitpunkt der Mitteilung unbekannt. (sda)