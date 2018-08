Schweiz

Wetter

Niederschlagsmengen 2018 im Vergleich mit dem Schnitt



Bild: KEYSTONE

Schau mal wie viele (oder wenige) «Litermässli» es diesen Sommer geregnet hat

Die Schweiz trocknet aus. Auch wenn es letzte Nacht an vielen Orten stark geregnet hat: Das ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein – denn seit Monaten ist kaum Regen gefallen, wie diese Grafiken zeigen.

In der Ostschweiz ist seit Messbeginn 1864 noch nie so wenig Regen gefallen wie 2018. Und auch andere Messstationen verzeichnen beunruhigende Werte. Wir haben die Situation in den grossen Städten verglichen. Aber zunächst ein Blick auf die Schweiz.

So sieht die Trockenheit in der Übersicht aus:

Doch was heisst das konkret? Wie viel Regen wäre zusammengekommen, hätten wir bei jedem Regenwetter ein «Litermässli» vor die Haustüre gestellt?

Die Übersicht:

Bern

Datenquelle Die Niederschlagsdaten stammen von Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz. Stand: Dienstag, 21. August 2018

Basel

Zürich

Dem Aletschgletscher macht die Trockenheit und Hitze zu schaffen Video: srf

Zur Abwechslung: Hitze, Blitz und Regen

