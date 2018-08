Schweiz

Heute gab's eine Tropennacht – aber richtig heiss wird's nächste Woche 😱

Trotz sternenklarer Nacht und kaum Wind sanken die Temperaturen an einigen Stationen nicht unter die 20-Grad-Marke, es wurde also teilweise wieder eine Tropennacht registriert, wie Meteo News meldet.

Die tiefsten Temperaturen heute Nacht:

Dabei herrschten letzte Nacht ideale Bedingungen für ein Auskühlen der Luft. Aber lediglich in tiefen Lagen des Flachlands wie z.B. am Flughafen Zürich, in Bern, Bischofszell oder auch in Aarau sanken die Temperaturen knapp unter 20 Grad.

Tropennächte in den tiefen Lagen des Flachlands sind auch in Zeiten der Klimaänderung eine Seltenheit, Faktoren wie Bewölkung und Windspielen eine grosse Rolle, damit die Ausstrahlung gedämpft, die Luft durchmischt und somit eine stärkere Abkühlung verhindert wird.

In leicht erhöhten Lagen oder an Hanglagen hingegen, sowie auch an grösseren Gewässern sanken die Temperaturen nicht unter 20 Grad. Am wärmsten blieb es vergangene Nacht in Vevey am Genfersee mit einer Tiefsttemperatur von 23.2 Grad.

Nächste Woche wird's noch wärmer

Heute ist es meistens sonnig, einzelne Regengüsse und Hitzegewitter sind aber nicht ausgeschlossen – der Schwerpunkt liegt dabei nicht zwingend über den Bergen, auch im Flachland ist das Regenrisiko leicht erhöht.

Morgen Sonntag stabilisiert sich das Wettergeschehen wieder. An beiden Tagen dürften die Höchstwerte um 32 bis 35 Grad liegen.

Für nächste Woche kündigt sich ab Dienstag der Höhepunkt der Hitzewelle an. Mit Winddrehung auf Südwest könnten die bisher gemessenen Jahreshöchstwerte von 2018 von knapp 36 Grad durchaus geknackt werden.

Der Hitzerekord in der Schweiz von 41.5 Grad, gemessen in Grono im August 2003, ist aber ausser Reichweite. Auch die höchste auf der Alpennordseite gemessene Temperatur von 39.7°C in Genf am 7. Juli 2015 bleibt aller Voraussicht nach unangetastet. (aeg)

