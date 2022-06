Warum sind Gewitter-Prognosen so schlecht? Ein Meteorologe erklärt

Die Gewitterlinie verschiebt sich gemäss MeteoNews im Verlauf des Abends von der Westschweiz in Richtung Bodensee.

Namentlich in der Region Gruzelen, Seftigen, Wattenwil prasselten grosse Hagelkörner nieder, die in Gärten Schäden anrichteten, wie Leserfotos auf den Portalen von «20Minuten» und «Blick» zeigten. Die Gewitterzelle zog rasch weiter.

Am späteren Nachmittag und frühen Abend sind mehrere Gewitterzellen über den Kanton Bern gezogen. Eine sogenannte Superzelle baute sich laut SRF Meteo gegen 17 Uhr nordwestlich von Thun auf. Mancherorts ging Hagel nieder.

Hagelkörner so gross wie Golfbälle: Gewitterzelle zieht über Bern in Richtung Bodensee

Im Kanton Bern kam es am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr zu kräftigen Gewittern mit Hagel.

Gewitterprognosen sollten vor Schäden und Unheil schützen. Sie sind aber nicht immer genau – das hat seine Gründe.

Wer sich in den vergangenen Tagen aufs Niederschlagsradar und die Prognosen verlassen wollte, hat es bestimmt selbst bemerkt: Nicht immer konnte genau vorhergesagt werden, wo und wann es in der Schweiz zu Gewitter und kräftigen Regenfällen kommt. Die Konsequenzen waren bisher vergleichsweise harmlos: Einige Blumentöpfe und Stewis wurden umgewindet, mancherorts kam es in Wäldern zu Holzschlag.